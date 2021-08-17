İstanbul Çevre ve Şahircilik İl Müdürlüğü 49 adet gayrimenkul satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal ve Tuzla'da bulunan 49 adet gayrimenkulu satacak.

Taşınmazların kiralanması belirtilen gün ve saatte2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca"Açık Teklif Usulü" ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacak.

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