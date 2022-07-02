İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde üst düzey görev değişimi yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 6 ikinci sınıf, 5 üçüncü sınıf, 5 dördüncü sınıf polis müdürü ile 5 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Özmen'in Ardahan'a, İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Varol'un İstihbarat Daire Başkanlığı’na, Belma Arslan'ın İstanbul Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne, Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Katipoğlu'nun Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu2na, Emniyet Müdürü İzzet Özdemir'in Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu’na, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü Mustafa Demir'in Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Yüksel Baysal'ın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım'ın Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne, Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın'ın Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne, Emniyet Müdürü Burak Bodur'un Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu’na, Emniyet Müdürü Emrah Yıldırım'ın Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne, Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İdris Kaya'nın Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne, Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne, Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Serin'in Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne, Emniyet Müdürü Hasan Tahsin Mutaf'ın ise Ardahan Emniyet Müdürlüğü’ne tayin edildiği öğrenildi.

Ayrıca başka illerde görev yapan Emniyet müdürleri Serdar Göriş, Hakan Korkmaz, Hakan Öztürk, Serhat Kalyoncu, Cengizhan Zengin, Ahmet Lütfü Çırakoğlu ve Yusuf Erkan ile birlikte 5 emniyet amiri de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atandı.