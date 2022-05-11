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İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 öğretim görevlisi alımına dair ilan yayımladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde görevlendirmek üzere 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Alıma dair başvurular 11 Mayıs'ta başlarken, başvuru işlemleri 25 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.