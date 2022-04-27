İstanbul Kültür Üniversitesi 2 adet arsa satacak
İstanbul Kültür Üniversitesi, Başakşehir'de bulunan 2 adet arsayı satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Kültür Üniversitesi, Başakşehir'de bulunan 2 adet arsayı satışa çıkardı.
Bahçeşehir 2. Kısım'da bulunan 13.301 ve 16.139 m² alanlı arsaların satışı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 29. maddesine göre Açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.
İhale, 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi (5.Kat Senato Toplantı Salonu) Eski Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri D-100 Yan yolu, Bakırköy, İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.