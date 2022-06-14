İstanbul, Küresel Çapta Yükselen Ekosistemler içinde 14’üncü oldu

Küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome ve Küresel Girişimcilik Ağı tarafından hazırlanan 2022 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu (GSER) yayımlandı.

Dünyanın önde gelen 140 ekosistemini sıralayan raporda, bölgesel değerlendirmelere dayalı sınıflandırmalar ile alanında uzman kanaat önderlerinin görüşlerine yer verildi.

Rapora göre İstanbul, son 2,5 yılda toplam 17 milyar dolar ekosistem değeri oluşturdu. İstanbul'da oyun, yapay zeka, büyük veri ve veri analitiği sektörleri, fintek sektörleri; yetenek, destek kaynakları ve startup etkinlikleri açısından öne çıktı.

Teknoloji tabanlı girişimcilerde maliyet etkin yetenekli personel çalıştırabilme kapasitesini ölçen yetenek istihdamı klasmanında İstanbul, ilk 10 Avrupa Ekosistemi içerisinde yer aldı.

Global bağlantılar, teknoloji tabanlı yetenek havuzu ve destekleyici ağ yapılarının varlığı startupların İstanbul’u tercih etme eğilimlerinin temel belirleyicileri olarak gösterildi.

Raporda İstanbul'a ilişkin yer alan tespitler şöyle sıralandı: “İstanbul Küresel Yükselen Ekosistemler arasında 14’üncü sırada yer aldı. İstanbul, teknoloji tabanlı girişimcilerde maliyet etkin yetenekli personel çalıştırabilme kapasitesini ölçen yetenek istihdamı klasmanında ilk 10 Avrupa Ekosistemi içerisinde. İstanbul, performans faktörlerinin uzun vadeli eğilimleri ile ekosistemdeki yeteneklerin kalıcılığını ölçen yetenek&deneyim klasmanında ilk 25 Avrupa Ekosistemi ve ilk 20 Avrupa Yükselen Ekosistemleri içerisinde yerini aldı.

İstanbul, erken aşama yenilikçi fikir fonlamalarını ve yatırımcı aktivitelerini ölçen finansmana erişim klasmanında ilk 15 Avrupa Ekosistemi içerisinde ve ilk 5 Küresel Yükselen Ekosistem içerisinde. Ayrıca, bu yıl ilk kez yapılan Avrupa Yükselen Ekosistemleri sıralamasında 4’üncü sırada oldu.

İstanbul, ekosistemdeki çıkışlar ve fonlama miktarına bağlı olarak oluşan toplam startup değerleri büyüklüğünü ölçen performans klasmanında ilk 20 Küresel Yükselen Ekosistem içerisinde, ilk 15 Avrupa Ekosistemi içerisinde. Ayrıca, bu yıl ilk kez yapılan Avrupa Yükselen Ekosistemleri sıralamasında 4’üncü sırada yer aldı.

Kent, 1 Temmuz 2019 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 17 milyar dolar ekosistem değeri oluşturdu. Global bağlantılar, teknoloji tabanlı yetenek havuzu ve destekleyici ağ yapılarının varlığı startupların İstanbul’u tercih etme eğilimlerinin temel belirleyicileri olarak gösterilebilir. İstanbul'da oyun, yapay zeka, büyük veri ve veri analitiği ve fintek sektörleri, yetenek, destek kaynakları ve startup etkinlikleri açısından öne çıktı."

"Hızla büyüyen bir startup ekosistemine şahit oluyoruz"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son 10 yıldır İstanbul'da güçlü, cazip ve hızla büyüyen bir startup ekosisteminin yükselişine şahit olduklarını söyledi. Varank, "İstanbul’un, bu dinamizmle küresel teknoloji startupları için uluslararası bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz.” dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkam Tüzgen ise, “Kalkınma Ajansımız kuruluşundan bugüne İstanbul’un bir girişimcilik şehri olması için çalışmakta. Bu çalışmalarımızın neticesini uluslararası raporlarda da görmek bizim için gurur vesilesi. Tüm imkanlarımızla girişimlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Startup Genome Kurucusu ve Başkanı Marc Penzel de Startup Genome Istanbul'dan giderek daha fazla küresel startup başarı hikayelerinin doğmasından büyük heyecan duyduğunu belirtti. Penzel, şunları kaydetti: “Hızlı market ürünleri teslimat şirketi Getir bu açıdan önemli bir örnek fakat bundan daha fazlası da mevcut. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın bu alandaki çalışmaları İstanbul’un 14. sırada yer almasına büyük katkı yaptı. İstanbul, GSER 2021 Raporu’nda 15. sırada yer alırken son 2.5 yıl içerisinde 181 milyon doları erken aşama fonlama olmak üzere toplam 4 milyar dolar ekosistem değeri oluşturdu. GSER, yaptığı 280 yenilikçi girişimcilik ekosistemi ve 3 milyon startup analiziyle dünyanın girişimcilik alanında en kapsamlı araştırmalarından biri olarak öne çıkıyor."