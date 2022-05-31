İstanbul Medeniyet Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ilgili maddeleri uyarınca, 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak 34 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecek. İlgililerin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşkesi Kütüphane Binası, Ünalan Mahallesi, Ünalan Sokak D-100 Karayolu Yanyol 34700 Üsküdar/İstanbul adresine şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecek. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.