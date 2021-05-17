İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü golf tesisini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Silivri İlçesindeki devlet ormanı üzerinde bulunan golf tesisi, hizmet binaları ve müştemilatı 20 yıllığına kiraya verilecek. İhale, 29 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00'te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde yapılacak.

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