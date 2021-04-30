İstanbul Şile'de 2.077 m² arsa icradan satışa çıkarıldı
İstanbul Şile'de 2.077 m² arsa icradan satışa çıkarıldı.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Şile'de 2.077 m² arsa mahkemeden satılıktır. Sofular Mahallesi 236ve237 parsel sayılı taşınmazlar 16.06.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli SofularMahallesi uygulama imar planındaE= 0,35 yapılaşma yoğunluğunda iki kat konut alanında kısmen de imar yolunda kalmakta olup 237 parselde tescilli yapı bulunmaktadır.