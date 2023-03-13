İstanbul taksilerinde yeni dönem: İngilizce bilmeyen direksiyona geçemeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından UKOME gündemine getirilerek dolmuş ve minibüsten 8+1 yolcu kapasiteli taksiye dönüşen araçlar için eğitimler başladı. Taksilerde şoför olmak isteyenler için katılımın zorunlu olduğu eğitimler, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenleniyor. Toplu ulaşım kültürünü gelişimi için şoförler, kusurlu davranış sergilememiş adaylar arasından seçiliyor. İBB Ulaşım Akademi kapsamındaki eğitimlerde şoförlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini geliştirmeye dönük programlar düzenleniyor.

Yaptırım almamış sürücüler görev yapacak

Dönüşümü gerçekleştirilen taksilerde geçmişinde kusurlu davranış bulunmayan sürücüler görev yapacak. Eğitime başvurabilecek kişiler; darp, taciz, yolcu/güzergah seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında herhangi bir yaptırıma uğramamış sürücülerden seçilecek.

İki haftalık program

Taksilerde şoför olmak isteyenler için 2 haftalık eğitim programı düzenlenecek. Sürücüler 13-24 Mart tarihleri arasında şu başlıklarda eğitim alacak:

İletişim Eğitimi

Kişisel Gelişim ve Farkındalık Eğitimi

İstanbul Şehir Bilgisi Eğitimi

Güvenli Sürüş Tekniği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Ulaşım Mevzuatı Eğitimi:

Acil Durum, Kriz Yönetimi ve İlk Yardım Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

Dezavantajlı Gruplar ile Empati ve İşaret Dili Eğitim