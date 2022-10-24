İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca 27 Araştırma Görevlisi alacak.

Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacak.

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