İstanbul turizmde Avrupa destinasyonlarını geçti

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, TÜROB’un haziran ayı toplantısında İstanbul’un turizm verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da Mayıs 2022 otel doluluklarının yüzde 78,4 olarak kapandığını, Mayıs 2019’a bakıldığında bu oranın yüzde 58,2 olduğunu belirten Eresin, şunları kaydetti: “Mayıs ayını tek başına aldığımızda İstanbul’da inanılmaz bir başarı görüyoruz. 2022 yılı rakamlarını sadece 2019 ile karşılaştırıyoruz. 2020 ve 2021 yılları aslında turizm sektörü için tamamen yok saydığımız iki yıl. Bu yılın ilk 5 ayına baktığımızda İstanbul’daki doluluklar yüzde 66,8 olarak gerçekleşti, 2019’daki ilk 5 aylık dönemde bu oran yüzde 69 idi. Dolayısıyla ilk 5 aya baktığımızda 2019’un gerisindeyiz ama sadece mayıs ayına baktığımızda 2019’dan çok daha yüksek bir yerlerdeyiz. Aslında bu yükseliş trendi de devam ediyor.”

İstanbul’da günlük oda bedeli, 127,4 euro

Türkiye geneline bakıldığında Mayıs 2022’de otel doluluklarının yüzde 70,3, Mayıs 2019 ile karşılaştırdığında yüzde 54,6 olduğunu aktaran Eresin, bu yılın ilk 5 ayına bakıldığında Türkiye genelinde dolulukların yüzde 59,8 olurken, 2019’da aynı dönemde yüzde 62,6 olarak kaydedildiği bildirdi.

Oda fiyatlarının en sevindirici gelişme olduğunu söyleyen Eresin, “Oda gelirlerimizdeki yükseliş gözle görülür bir şekilde aslında Avrupa tarafından da takibe alınmış durumda. İstanbul’da günlük satılan oda bedelimiz Mayıs 2022’de 127,4 euro oldu. Bu rakam, 2019’da 81,7 euroydu. Şu anda İstanbul ortalama oda fiyatlarında oldukça iyi gidiyor. Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelire baktığımızda Mayıs 2022’de 99,8 euro oldu. Bu rakam 2019’da 42,5 euroydu.” diye konuştu.

Eresin, Türkiye geneline bakıldığında günlük satılan oda bedelinin Mayıs 2022’de 103,9 euro iken, 2019 yılında 68,5 euro olduğunu, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerin ise Mayıs 2022’de 73,1 euro, 2019’da ise 37,3 euro olarak ölçüldüğünü dile getirdi.

Ocak-mayıs döneminde günlük satılan oda bedelinin 2022’de 104,9 euro iken, 2019’un aynı döneminde bu rakamın 80,4 euro olduğunu anlatan Eresin, “Ocak-mayıs döneminde, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlere baktığınızda 2019’da 55,5 euro iken, 2022’de 70,1 euroya çıktı. Büyük bir memnuniyetle belirtmeliyim ki İstanbul’un hem mayıs ayında hem de 5 aylık dönemde doluluk ve odabaşı gelir ortalamasında tüm Avrupa destinasyonları ortalamasının üzerine çıktı.” şeklinde konuştu.

“Konaklama sektöründe yatırımda yeniden artışlar başladı”

Yılın ikinci yarısıyla birlikte talepte artışın devam ettiğini belirten Eresin, 2022’nin 2021’den çok daha iyi olacağını gördüklerini, 2019 rakamlarının yıl bazında yakalama imkanının çok yüksek olduğunu, 2019 yılını geçebilmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Konaklama sektöründe yatırımda yeniden artışların başladığını vurgulayan Eresin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk 4 ayında ülke genelinde toplam 23 ilde 42 yeni otel projesinin yatırım teşvik belgesi aldığını, bu yatırımların toplamının 1 milyar 892 milyon TL tutarında teşvik kullanılarak tamamlanacakmış gibi gözüktüğünü aktardı.

Avdagiç: İstanbul, turizm açısından bir ‘take off’ döneminde

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise İstanbul’un en önemli değerlerinden birinin turizm konusundaki potansiyeli olduğunu belirtti. İstanbul’da turizmi geliştirmek için elbirliği ile çalıştıklarını belirten Avdagiç, “Başkanlığını üstlendiğimiz Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) olarak TÜROB ile birlikte birçok farklı proje yapıyoruz.” diye konuştu.

İstanbul markasının en büyük ustası ve yapıcısının turizm olduğuna inandıklarını ifade eden Avdagiç, “Bu sebeple İTO olarak şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayacak her girişimin yanında büyük bir kararlılıkla duruyoruz. Biz biliyoruz ki İstanbul’u her yönüyle ileriye taşıyacak, parlatacak ve İstanbul’daki tüm sektörlere katma değerler ilave edecek yegane sektör turizmdir. Dolayısıyla turizme değecek bir el, aynı zamanda şehrimizdeki neredeyse tüm diğer sektörlere değmiş olarak kabul edebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’da 2022’nin ilk 5 ayında 5,3 milyon turist ağırlandığını ve iyi bir noktaya gidildiğini aktaran Avdagiç, “İstanbul’da ağırladığımız misafir sayısındaki olumlu trend, Türkiye’nin yakaladığı trendin de üzerinde. Bu anlamda yılın geri kalan 6 ayı için iyimser bakıyoruz.” dedi.

Bu yılın ilk çeyreğinde turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120’nin üzerinde arttığını anımsatan Avdagiç, hem Türkiye hem de özellikle İstanbul’un, turizm açısından bir “take off” döneminde olduğunun çok net görüldüğünü söyledi.

ICVB olarak, toplam 5 bin katılımcılı 7 kongrenin İstanbul’a kazandırılması konusunda iyi bir noktaya gelindiğini ifade eden Avdagiç, katılımcı sayıları 300 ile 25 bin kişi arasında değişen 19 kongreye destek verdiklerini, bu yılın takviminde ise destek verdikleri 300 ile 10 bin katılımcılı 12 uluslararası kongre ve toplantının yapılacağını dile getirdi.

Avdagiç, turizm sektörünün ileriye taşınmasının ülkenin bekası açısından çok önemli olduğunu belirterek, ülkeye böylesine döviz kazandıran bir sektörün daha fazla katkı sağlaması için herkesin daha çok gayret göstermesi gerektiğini söyledi.

Şekib Avdagiç, Türkiye Turizm Tanıtım ve Gelişme Ajansı’nın (TGA) bütün ülkenin tanıtımı konusunda görevli olduğunu, ancak İstanbul için özel, farklı ve çok daha etkili tanıtım yapılması gerektiğini de ifade etti.