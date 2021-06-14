İstanbul Üniversitesi gayrimenkullerini satışa çıkarıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü adına kayıtlı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan 9 adet taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ilanda gösterilen gün ve saatte her bağımsız bölüm ayrı ayrı peşin bedelle satışa çıkarılacak.

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