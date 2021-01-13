İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ'da bazı gayrimenkullerini kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ilanda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacak.

Çorlu, Süleymanpaşa ve Hayrabolu ilçelerindeki taşınmazların kiralama ihaleleri 04.02.2021 tarihinde yapılacaktır.



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