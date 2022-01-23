İstanbul Valiliği’nden motosiklet ve elektrikli scooter kararı

İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.