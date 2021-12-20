İstanbul ve Kocaeli'de vakıf taşınmazları kiralanacak
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'de bulunan 159 adet taşınmazı açık teklif usulü ile kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'de bulunan 159 adet taşınmazı kiraya verecek.
İhale, 5 Ocak 2022 günü saat 10.30'da Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının ihale salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.
İhaleye katılmak isteyen kişi/tüzel kişi veya yetkilisinin istenilen evrakları en geç 4 Ocak 2022 günü saat 14.30'a kadar İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir.