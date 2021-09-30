İstanbul'da 30 kamu konutu satışa çıkıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul'da mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutları satışa çıkıyor.

Konutlar, 18 ve 19 Ekim 2021 tarihinde, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Topkapı Emlak Müdürlüğü, Ankara Caddesi Hükümet Konağı Sk. No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu Fatih, İSTANBUL adresinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile satılacak.

Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4'ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecek. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

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