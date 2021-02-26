İstanbul'da 50 konut ve 1 arsa satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mülkiyeti İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ilanda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlardan ilk 50 tanesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile, 51. sırada bulunan taşınmaz ise aynı Kanunun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarıldı.

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