İstanbul’da dakikada 65 şimşek çaktı

İstanbul’da Cumartesi 22.00’da başlayan sağanak yağışlar, bu akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur, yoğun yıldırım ile Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu. Anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü. Meteorolojik verilere göre İstanbul’da bayramın geri kalan günlerinde yağış beklenmezken, yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ile 31 derece aralığında seyredecek.

Dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, Anadolu yakasında Boğaz çevresi ile Avrupa yakası geneline etkili oldu.

Gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur neticesinde en fazla yağış: Sarıyer (113kg/m2), Büyükçekmece (99kg/m2), Eyüpsultan (96kg/m2), Şişli(78kg/m2) ve Beykoz (76kg/m2) ilçelerinde kaydedildi. Diğer ilçelerde ise bu oran 20-50kg/m2 aralığında yağış gözlendi.