İstanbul’da estetisyenlikle başladı, New York’ta okul açtı

Duygu GÖKSU

İZMİR - Hülya Yorulmaz, Amerika New York State’de ‘Microblading Academy New York’ okulunda şimdiye kadar yaş sınırı olmadan yaklaşık bin öğrenciye eğitim verdi. Yorulmaz, İstanbul’da da bir şube açmayı hedefliyor.

İlk olarak estetisyen olmak üzere bir sertifika programına katılan Yorulmaz, İstanbul’da 20 yıl önce güzellik uzmanlığı eğitimi alarak ve hala faaliyette olan High Care Enstitü’de (High Care Institute) çalışma fırsatı buldu. Bu ilk işinden ailevi nedenlerle ayrılmak zorunda kalan Yorulmaz, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi ve ardından Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun olarak çeşitli yerlerde ücretli öğretmenlik yaptı.

İngilizce bilgisini geliştirmek için Amerika’da bulunan oğlunun yanına giden Yorulmaz, Harlem’de bulunan bir pizzacıda kuryelik yaparak tüm bütçesini eğitime ayırmaya devam etti. Kasiyerlik, müşteri hizmetleri, ofis elemanı ve insan kaynakları uzmanlığı pozisyonlarında çalıştığını söyleyen Yorulmaz, “Artık Amerika’da yasal haklarım vardı. Muhasebe ve insan kaynakları uzmanlığı yaparken aynı zamanda güzellik uzmanlığını da yapmak istedim. Üç farklı okuldan, 10’un üzerinde kalıcı makyaj eğitimi aldım. Destekleyen olmadığı gibi karşı çıkanlar da oldu ancak ben vazgeçmedim. Önce küçük işletmelerde oda kiralayarak işe başladım. Müşterilerimi sosyal medya çalışmalarımla, reklamlarla buldum. Ne kadar çok çalışırsam o kadar başardım” diye konuştu.

‘Microblading Academy New York’ isimli okulunu bir yıl önce kuran Yorulmaz, “Hem bu işi yapıyorum hem de eğitim veriyorum. Bu işi yeni nesle aktarmak ve daha iyi yapılmasını sağlayabilmek için çabalıyorum. Tercih edilmek ve markalaşmak kendi elimizde. Bir müşteri memnun ayrılıp ikinci defa geldiğinde başarılı ve müşteri kazanmış olarak görüyorum kendimi. Memnun kalanlar tanıdıklarını yönlendiriyorlar. Bu da işletmenin büyümesini sağlıyor. Çok yakında, Türkiye’de uygulanan, Amerika’da henüz uygulanmaya başlanmamış olan çatlak tedavisiyle ilgili ürünleri ve makineyi getirtiyorum” ifadelerini kullandı.

Microblading Academy New York’ta öğrencilere 6 günlük kurs süresince microblading ve tüm kalıcı makyaj tekniklerini öğrettiğini söyleyen Yorulmaz, “Bire bir veya grup dersleri olarak değişiyor. Sonuç olarak dünya genelinde geçerli 100 saatlik eğitim sertifikası almaya hak kazanıyorlar” dedi.

Kadınların ekonomik anlamda güçlü olmasının sosyal hayatta birçok şeyi değiştireceğini ifade eden Yorulmaz, “Ekonomik yönden güçlü kadın daha sağlıklı düşünür. Aile içerisinde söz sahibi olur. Çalışmak ve üretmek isteyen gençlere ve kadınlara fırsat verilirse su anda çoğu kızlarımız ve kadınlarımız çalışmak ve üretmek istiyor. Bu kişilere imkan verilirse, çok sayıda başarılı kadın girişimci doğacaktır. Gençler ve kadınlar inandıkları şeylerin peşine düşsünler” diye konuştu.