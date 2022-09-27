İstanbul’da “Konya Rüzgarı” esecek

Burcu SUNA



KONYA- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin kendine özgü kültürü, sanatı ve özel tatlarının ziyaretçilerle buluşturulacağı “Konya Günleri” için hazırlıkların tamamladığını belirterek, başta Konyalılar olmak üzere İstanbul’da yaşayan herkesi etkinliğe davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikle Konya’nın somut ve soyut bütün güzelliklerini Konya sevdalıları ile buluşturmak ve hemşehrilik hukukunu geliştirmek istediklerini belirtti.

Başkan Altay, “Konya’mızın ilçeleri ile kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı Konya Günleri’ne Büyükşehir Belediyemizle birlikte; ilçe belediyelerimiz, kamu kuruluşlarımız, gıda sektöründen Konyalı esnaflarımız, sanayi firmalarımız, üniversitelerimiz, oda ve birliklerimiz katılım sağlayacak. Program dâhilinde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik birçok aktivite planladık. Dört gün boyunca başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere İstanbul’da yaşayan herkese şehrimizin güzelliklerini yaşatmaya çalışacağız. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Atatürk Havalimanı’nda düzenleyeceğimiz etkinliğimize herkesi davet ediyorum” dedi.

Atatürk Havalimanı Bakırköy Kaymakamlığı yanında düzenlenecek İstanbul Konya Günleri’nin açılışı 29 Eylül Perşembe günü saat 17.00’de yapılacak. Etkinlik 2 Ekim Pazar akşamına kadar 11.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.