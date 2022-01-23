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İstanbul'da üniversiteler iki gün tatil edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite eğitimlerine ve sınavlara 2 gün ara verildiğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da üniversiteler iki gün tatil edildi. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik." ifadelerini kullandı.

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