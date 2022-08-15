İstihdam Fabrikası ile Çukurova’daki otomotiv sektörüne nitelikli personel yetiştirilecek

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Tarsus Üniversitesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı arasında 2022 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında “Çukurova İstihdam Fabrikası projesi imzalandı. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ortaklığında hayata geçirilen projede bölgedeki otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ve teknisyen ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. 2 milyon 100 bin TL’si destek olmak üzere 2 milyon 350 bin TL bütçeyle hayata geçirilecek olan projede Tarsus Üniversitesi tarafından açılan Mersin Tarsus OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda uygulamalı ve istihdam garantili eğitim modeli hayata geçirilecek. Projenin iştirakçileri arasında Koluman Motorlu Araçlar Mercedes-Benz Yetkili Servisi ile ve Erman Ticari Araçlar’a ait Renault Trucks Mersin Şubesi’de yer alıyor.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, projenin çok paydaşlı olmasının önemli bir husus olduğunu kaydetti. Projede otomotiv endüstrisinde dijitalleşmeye ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek üstün donanımlı işgücü yetiştirilmesini bu sayede bölge ekonomisine gelişmişlik sağlamayı hedeflediklerini aktaran Ahmet Rifat Duran, “Tesiste, fiziki olarak makine-ekipmanları, simülasyonlardan oluşan teorik ve pratik uygulamaları içeren, elektrik / elektronik, kaporta, boya ve kaynakçılık atölyeleri yer alacak. Olanaklardan hem meslek liseleri ve meslek yüksekokulları öğrencileri hem de iş arayışında olan bireyler faydalanabilecek. Ayrıca istihdama ihtiyacı olan işletmeler ile irtibata geçilerek tanıtım faaliyetleri yürütülecek” dedi.

Duran, Kalkınma Ajanslarının 2022 yılı için belirlediği "Genç istihdamı" teması çerçevesinde uygulanacak projenin, yılda en az 100 kişinin uygulamalı eğitim almasını, en az 75 kişinin de istihdamını hedeflendiğini kaydetti.

Prof. Dr. Aydın: “Gençler okurken; aynı zamanda da pratik tecrübe de kazanacak”

Tarsus Üniversitesi Rektörü Orhan Aydın, MTOSB içerisinde kurdukları Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun söz konusu proje ile birlikte bölgedeki sanayicilerin ihtiyacı olan nitelikli işgücünün sağlanmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi. Rektör Aydın, “Okulumuzdaki programları, MTOSB Yönetimi ile yaptığımız istişarelerle belirledik. Öğrencilerimiz zamanlarının önemli bir bölümünü ilgili sanayi kuruluşlarında pratik yaparak geçirecekler. Böylelikle, okurken; aynı zamanda da pratik tecrübe kazanacaklar” diye konuştu.

Engin: “Ülke geneline örnek proje”

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, projeye dahil olacak gençlerin iş aramak zorunda kalmayacağını otomotiv sektöründeki firmaların da nitelikli personel sorunu yaşamayacağını dile getirdi. Başkan Engin, şöyle konuştu: “Projemizde ihtiyaç sahiplerine burs da verilecek. İstihdam fabrikasının elde edeceği başarının ileride ülkemizin genelinde örnek alınacağını ve yaygınlaşacağını tahmin ediyoruz.”

Uzadalı: Kalifiye personel satış sonrası hizmetlerde standartları artırır

Koluman Motorlu Araçlar Mercedes-Benz Tarsus Şube Temsilcisi Bahattin Uzadalı, proje kapsamında teknisyen ve nitelikli personel sıkıntısı yaşadıkları gövde teknolojileri, kaporta, boya, elektrik ve elektronik birimlerinin istihdam sorununu çözmeyi hedeflediklerini aktardı. Uzadalı, “Projeyle birlikte nitelikli personel sorunumuzun önüne geçip, satış sonrası hizmet kalitemizi artıracağız. Projemizden başta Mercedes-Benz olmak üzere tüm otomobil ve ticari araçlar markaları yararlanacak. Bu nedenle projenin yarattığı nitelikli işgücü çok ciddi istihdam oranlarına ulaşabilir” dedi.

Deniz: Elektrikli araçlar, nitelikli personel ihtiyacını artırıyor

Otomotiv sektörünün elektrikli araçlara yönelik hızlı bir dönüşüm sürecinde olduğunu ifade eden Erman Ticari Araçlar Genel Müdürü Emrah Deniz de “Yeşil dönüşüm ile birlikte gelecekte kaporta-boya ve elektrik teknisyenlerine yönelik ihtiyaçlar artacak. Biz de bu öngörümüz ile bu alanda gelişmemizi sağlamak üzere projeye dahil olduk. Makine mühendisi aradığımızda 100’lerce başvuru almamıza rağmen teknisyen konusunda kıtlık yaşıyoruz. Bayisi olduğumuz Renault Trucks’ın da çok önem verdiği bu proje ile birlikte tüm diğer markaların da faydalanacağı bir eğitim programı tasarlanacak” şeklinde konuştu.