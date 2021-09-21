İstihdam Merkezi, iş arayanların umut kapısı oldu

Esra ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Belediyesi, iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturabilmek adına 2018 yılı Kasım ayında İstihdam Merkezi’ni kurdu. 2018’in son 2 ayı ve 2019 yılında toplam 213 vatandaşın iş bulmasına aracılık eden merkez, pandemini etkilerinin yoğun olarak yaşandığı 2020 yılında 905 başvuru aldı. Bu dönemde 24 firma ile işbirliği yaparak 71 kişinin işe yerleşmesini sağlayan İstihdam Merkezi, bu yılın 8 aylık döneminde 587 başvurudan 400’ünü uygun işlere yerleştirdi. 8 aylık süreçte işbirliği yaptığı firma sayısını da 63’e çıkaran İnegöl Belediyesi, 3 yıllık dönemde 684 vatandaşı İstihdam Merkezi aracılığıyla istihdama kazandırmış oldu. İstihdam Merkezine ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün nüfusuyla ve ekonomisiyle ciddi kazançların sağlandığı bereketli topraklar olduğuna dikkat çekti. İnegöl’de işsizliğin yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Aslında istihdam denildiği zaman eksi istihdamdan bahsedebileceğimiz bir yer İnegöl. Sadece kişilerin meslekleri ve yeteneklerine göre iş bulma pozisyonları noktasında iş bulma konusunda sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Bu nedenle göreve geldiğimiz ilk yılda belediyemiz bünyesinde bir İstihdam Merkezi oluşturduk. Burada amacımız kişilerin verilerini toplayarak doğru işe doğru kişiyi yönlendirmek ve bu süreçte hem iş arayan vatandaşlarımıza hem de işverene yardımcı olmaktı. Geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da görmüş olduk. İstihdam Merkezimiz geride kalan yaklaşık 3 yılda 684 vatandaşımıza iş imkanı sağladı” dedi.

2021’de 63 firma ile işbirliği yapıldı

İstihdam Merkezi personelinin zaman zaman firma ziyaretleri yaptığını da kaydeden Başkan Taban, “Arkadaşlarımız firmalarımızı ziyaret ederek merkez hakkında bilgi veriyor. Bu sayede firmalarımız personel açığı olduğunda İstihdam Merkezi’ne bilgi verip orada kayıtlı bulunan kişilerden aradıkları özellikte personel varsa hemen yönlendirme yapılıyor. Bu işbirliklerinin de meyvelerini toplamaya başladık. İstihdam Merkezi’ndeki arkadaşlarımız burada aracı pozisyonunda yerini alıyor. Ben bu noktada bizlerle işbirliği yaparak şehrimizin ve ülkemizin istihdamına katkı sağlayan firmalarımıza da teşekkür ediyorum. Her hafta onlarca personel alımına aracılık ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan İnegöl Belediyesi ilçede nitelikli iş gücünü artırmak için İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) bünyesinde de dersler veriyor. Kültür ve sanat aktivitelerinin yanı sıra vatandaşlarının meslek edinmelerini de sağlayan kurslar kapsamında son olarak ilçenin lokomotif sektörü olan mobilyada kadın istihdamını artırmaya yönelik Koltuk Döşeme Dikiş Elemanı Kursu açılmıştı. İNESMEK kursları kapsamında bilişim teknolojileri, büro yönetimi, giyim ve tekstil teknolojileri, kuyumculuk teknolojileri gibi kurslar yer alıyor.