İTO e-ihracat merkezi için fizibilite hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İstanbul’da Uçtan Uca E-İhracat Merkezi Projesi Fizibilite Çalışması için hizmet alımı ihalesi düzenleyecek.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası www.ito.org.tr ve www.istka.org.tr internet adreslerinde yer almaktadır.

İhaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını İstanbul Ticaret Odası Merkez Binası, B Blok, 2.Kat, Proje ve İş Geliştirme Müdürlüğü - Reşadiye Cad. 34112 Eminönü / İstanbul adresinden bedelsiz, imza karşılığı alması zorunludur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.