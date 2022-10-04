İTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Açıldı

BURSA (DÜNYA) İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hizmet verecek olan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı. Açılış öncesi konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İTSO olarak üyelerimizin gelişimleri ve ticari faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde sürdürebilmeleri adına hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanayi şehri olması hasebiyle ilçemizde yoğun bir iş hacmi bulunuyor ve bu ticari faaliyetler esnasında zaman zaman mahkeme yoluna uzanan sorunlar meydana geliyor. Bu sorunların çözüme kavuşması hususu uzun süreçleri ortaya çıkarabiliyor. Ülkemizde gerçekleştirilen tahkim ve arabuluculuk sistemi içerisinde uzlaşma oranları yüzde 70 civarında. Bu da demek oluyor ki doğru işleyen bu sistem, iş dünyamızda vakit ve nakit kaybını önlüyor. Bununla birlikte hukuk sistemimizin de iş yükünü azaltıyor” dedi.

Bir kazan kazan yöntemi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, organ seçimlerini tamamlayan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nı ve tüm üyelerini kutlayarak; “Bazı meslek komitelerimizde 2-3 liste yarıştı. Bu da bizim camiamızın ve demokrasinin güzel bir örneği. Artık seçim bitti, şimdi el ele verip, tek yürek halinde İnegöl için çalışma vaktidir” dedi. Uyum ve arabuluculuk sisteminin aynı zamanda bir kazan-kazan yöntemi olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, “Zira insanlar, zaman kaybından ve maddi anlamda kendilerini yıpratan uzun süreçten, yargı sistemi ise önemli bir iş yükünden kurtuldu. Böylece mağduriyetler azaldı, adalet duygusu güçlendi. Anlaşmazlıklar helalleşerek çözülüyor, taraflar mutlu ayrılıyor” dedi.

Zaman en önemli sermayedir

Kendilerinin de Oda-Borsa camiası olarak iş dünyasında tanınması ve bilinmesini için büyük gayret sarf ettiklerini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “TOBB bünyesinde de, Tahkim Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ni faaliyete geçirdik. Şuan 85 Oda-Borsamızda bu merkezler hayata geçti. 500’den fazla arabulucu da görev yapmaya başladı. Böyle bir altyapı sağlanınca bu merkezler, iş dünyamızı artan bir şekilde arabuluculuğa yönlendirdi. Toplumda bu konu hakkında bilgi arttı ve bunun faydalarını da insanlar görmeye başladı. Zaten ticari hayatta da zaman, en önemli sermayedir. Ticaretimizi kolaylaştıracak, ekonomimizi ve yargı sistemimizi güçlendirecek, toplumsal barışımıza katkı sağlayacak her düzenleme, bizim için önemli ve değerlidir. İşte İnegöl TSO bünyesinde de Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi faaliyete geçiyor. Bu vizyonlarından dolayı İnegöl TSO Başkanımız Yavuz kardeşim başta olmak üzere tüm yönetimini, meclisini ve çalışanlarını kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile İTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açılışı gerçekleştirildi.