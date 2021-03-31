İvanova ve Diyarbakır arasında tekstil köprüsü oluşturulacak

DİYARBAKIR - Rusya’nın tekstil merkezi olarak bilinen İvanova Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Ludmila Dmitriyeva ve beraberindeki heyet Diyarbakır’ı ziyaret ederek Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) ev sahipliğinde Diyarbakır’ın tekstil potansiyelini incelemek ve iş birliklerinde bulunmak üzere organize edilen program kapsamında bir araya gelen heyet, iki ülke arasındaki ticari iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.



Divan otelde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran Tekstil OSB’de 64 firmaya tahsis yapıldığını, 5 firmanın ise üretime başladığının altını çizdi. En kısa sürede oluşturacakları bir heyet ile İvanova bölgesine ziyarette bulunacaklarını belirten Dalkıran, kentin tekstil sektörü hakkında şunları söyledi: “Diyarbakır önemli bir ticaret noktası oldu. Gelişen bir şehir ve gelişimi tekstil OSB ile devam ediyor. TÜİK verilerine göre en genç nüfusa sahip ilimizde Tekstil OSB 129 hektar üzerine kurulu. Toplam yatırım tutarı 1. 2 milyar TL. 2021 yılı sonuna kadar 50’ye yakın firma üretime başlayacak. İplik, örgü ve konfeksiyon üretiyoruz.” Dalgakıran “Diyarbakır tarım kenti ve bu tarım ürünlerinin en başında da pamuk geliyor. Orta ve uzun vadede amacımız ulusal ve uluslararası anlamada görünür olmak ve markalar oluşturmak. Bugünkü işbirliği protokolü ile İvanova ve Diyarbakır arasında köprü oluşturacağız” dedi.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk ise tekstil ve hazır giyimin istihdam ağırlıklı olduğunu ve bölgesel kalkınmada çok önemli rol oynadığını söyledi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise, GÜNTİAD’ın gerçekleştirdiği bu organizasyon ile Diyarbakır’a vizyon kattıklarını söyledi. Kaya, “Bizim en büyük sermayemiz genç ve beşeri sermayedir. Diyarbakır 6 bölge teşviklerinden yararlanıyor. Ortadoğu’ya açılan en istikrarlı kapı durumunda. Yaklaşık bir yıl içinde hayata geçireceğimiz lojistik merkezi projemiz çok önemli” diye konuştu.



Son olarak söz alan İvanova Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Ludmila Dmitriyeva, İvanova’da 40’a yakın büyük, 2 bin’e yakın ise orta ölçekli tekstil işletmelerinin olduğunu belirtti. Dmitriyeva “ 4 Türk şirketi de bölgemizde faaliyet gösteriyor. Rusya’da üretilen mallar kamu tarafından satın alınıyor. Dolayısıyla bölgemizde üretim yapan tüm şirketler avantajlı. Gelen yatırımcılarımıza vatandaşlık alımından, çalışanların izinlerinin alınması ve vize işlemlerinin yapılması, bankalar konusunda nasıl çalışıldığının tüm bilgilerini veriyoruz” şeklinde konuştu.