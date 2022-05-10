İZELMAN Çiğli'de arsa satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İZELMAN Anonim Şirketi, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli mahallesinde 35280 ada 1 parselde kayıtlı 23.686 m² yüzölçümlü ticaret alanı nitelikli arsayı, 87 milyon 500 bin Türk Lirası muhammen bedel üzerinden, kapalı zarf ile ön tekliflerin toplanması ve sonrasında açık artırma usulü ile satacak.

İhale, 17 Mayıs 2022 tarihinde İZELMAN A.Ş. Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek. Satışa konu arsa Çiğli ilçe merkezine oldukça yakın konumdadır. 4 taraftan imar yoluna cepheli bir parseldir. Taşınmaza ait tapu belgesinde şerh, ipotek, haciz, intifa hakkı, irtifak hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, serbest dereceden istifade hakkı gibi takyidatlar bulunmamaktadır.

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