İZFAŞ, sanal fuarlarla pandemi engelini aştı

Duygu GÖKSU

İZMİR - Sanal fuarların gelecekte fiziksel fuarların tamamlayıcı unsuru olmaya devam edeceğini söyleyen İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, pandemi döneminde sanal fuarların hem sektörler hem de fuarcılık açısından çok olumlu dönüşler sağladığını dile getirdi. Türkiye’de fuarları sanal ortama taşıma konusunda aksiyon alan ilk fuarcılık şirketi olduklarını vurgulayan Alıcı, sanal fuarlardan katılımcıların memnun kaldığını, fiziksel fuarların tamamlayıcısı olarak sanal fuarların önümüzdeki dönemde de önemli işlevini yerine getireceğini belirtti.

Geçen yıl, fuarcılık sektörünün de ‘yeni normal’e adaptasyon süreci yaşadığını belirten Alıcı, “2020’de sanal fuarların ilk örnekleri görülmeye başlandı. Son bir yıl hepimiz için öğrenme süreci oldu. Katılımcıların talebi doğrultusunda hep birlikte krizi fırsata çevirebildik. Fuar şirketleri sanal fuarlardan umduğundan daha fazlasını buldu. Sanal fuarlarımızın sonuçlarından memnunuz” diye konuştu.

Hibrit fuarlar gündemde

İZFAŞ’ın geçen mart ayında, “TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı” şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandığını belirten Canan Karaosmanoğlu Alıcı, bu yılsonuna kadar pandemi önlemleri alınarak yapılması planlanan fiziksel fuarların, sanal fuarlar ile desteklenerek hibrit olarak düzenleneceğini söyledi. Alıcı, “Yurt dışından gelemeyen ziyaretçi ve satın almacılar, ikili iş görüşmeleri ve etkinlikleri online takip edebilecek” dedi.

İlk olarak, 2020 Haziran’ında Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile birlikte gerçekleştirdikleri Türkiye'nin ilk sanal fuarı, Shoedex 2020’den olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Alıcı, “İkinci online buluşmamız ise 6. Uluslararası İzmir İş Günleri oldu. Sonrasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile sanal fuar altyapımızı tamamen yerli ve özgün bir yazılım ile gerçekleştirdik. Fuarcılık merkezimiz fuarizmir’i 3D ortamında modelledik. Öz kaynaklarımız ile dijital fuar alanımızı inşa ettik” dedi.

İZFAŞ, Haziran’da üç etkinlik düzenliyor

“Digital İzmir Fair” alt yapısında gerçekleşen ilk sanal fuarların; Olivtech - Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı ile Ekoloji İzmir - Organik Sertifikalı Ürünler Fuarı olduğu bilgisini veren Canan Karaosmanoğlu Alıcı, “Aralıkta yapılan fuarlara, biri Almanya’dan olmak üzere toplam 39 firma katıldı. 70’i yabancı toplam bin 33 ziyaretçinin katıldığı fuarları, üç gün boyunca 174 satın almacı geldi. Bu yıl şubatta TÜRSAB Fuarcılık AŞ ile ortaka düzenlediğimiz Türkiye’nin ilk sanal turizm fuarı, 14. Travel Turkey İzmir Dijital, üç gün boyunca 15 ülkeden 120 katılımcı, 80 ülkeden 2 bin 134 ziyaretçi tarafından ve uluslararası katılımlı 31 webinar ile 1 milyon 889 bin 658 kez tıklanarak büyük bir başarıya imza attı” ifadelerini kullandı.

2021 yılı sanal etkinlikler kapsamında, 25-26 Mayıs’ta Tarım ve Teknoloji Zirvesi, 28-30 Mayıs tarihlerinde İzmir Sanal Kitap Günleri gerçekleştirildi. Önümüzdeki dönemde, 10 Haziran’da UCLG Culture Summit Opening (UCLG Kültür Zirvesi Açılışı), 17 Haziran’da World Stone Summit Webinar, 22-24 Haziran tarihleri arasında World Pandemic Conference (Dünya Pandemi Konferansı), 1-2 Eylül tarihlerinde de İzmir İş Günleri yapılması planlanıyor.