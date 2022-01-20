İZKA, yeşil ve mavi dönüşüm programlarına devam edecek

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Türkiye’nin ilk kalkınma ajansı olarak kurulduğu günden bu yana hazırladığı başta bölge planı olmak üzere tüm analiz, rapor ve çalışmalarında sürdürülebilir kalkınmayı hedef olarak belirleyen İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), 2021 yılı Ekim ayında ilan ettiği ve bu yılın mart ayına kadar açık kalacak 50 milyon TL’lik yeşil ve mavi dönüşüm programını devam ettirme kararı aldı. İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, “Bu destek programını bir dönem olarak düşünmüyoruz. Kritik bir kütleyi oluşturana kadar, üç-beş sene bu konuyu çalışacağız. Güz döneminde versiyon 2, ardından versiyon 3 gelecek” dedi.

İzmir’in karşı karşıya olduğu çevresel baskının azaltılması, bölgenin rekabet gücünün artırılması ve bu doğrultuda doğal kaynakların kullanımında gelecek nesilleri de dikkate alan bir yaklaşımın girişimciler ve üreticiler tarafından içselleştirilmesi, “sürdürülebilir üretim teknikleri” ve “sürdürülebilir üretim metot ve ekipmanlarının yerlileştirilmesi” için oluşturdukları yeşil ve mavi dönüşüm programı hakkında DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, “Sürdürülebilir kalkınma hedefinin ayaklarını yere bastırmamız ve sürdürülebilir kalkınmanın daha somut şekilde kavranması gerektiğinden hareketle yeşil ve mavi büyüme yaklaşımlarını tüm çalışmalarımızın odağına yerleştirdik” diye konuştu.

2019’da bir yıl boyunca sanayiciden çiftçiye, ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla detaylı görüşmeler, masa başı çalışmalar, niceliksel ve niteliksel analizler gerçekleştirdiklerini anlatan Yavuz, “Bu araştırmamızda İzmir’in çok ciddi çevresel baskı altında olduğunu tespit etmiştik. Kentin kuzey aksında yoğun bir sanayileşme söz konusu. Küçük Menderes havzasında ise çok ciddi bir tarımsal üretim ve bunun su kaynakları üzerinde yarattığı bir stres var. Kent merkezi ve yarımadaya baktığımızda ise muazzam bir kentleşmenin ve yarımadada artan bir turizm hareketliliğinin olduğunu görüyoruz” dedi.

Veriler yol gösterici oldu

O çalışmada elde edilen verilerin yeşil-mavi dönüşüm programının oluşturulmasındaki kritik önemine dikkat çeken Dr. Mehmet Yavuz, programın başvuru sürecinin oldukça basit olduğunu ve firmaların İZKA’nın sitesine girip yeşil ve mavi dönüşüm programı için oluşturulmuş sayfayı inceleyip dışarıdan herhangi bir uzman desteği almadan basit bir form doldurur gibi 5-10 dakika içerisinde başvurularını yapabileceklerini ifade etti. Halen ayda ortalama 20 başvuru aldıklarını ve bu sayıyı artırmak adına bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getiren Yavuz, “Şu an İzmir’de bir sanayici Yeşil Mutabakata uyum çerçevesinde bir yatırım yapmak istediğinde, yeşil-mavi dönüşüm programına başvurabilir” dedi.

“Dokunmadığımız sektör kalmadı”

İZKA’nın kuruluşundan bu yana desteklenen projelerle çok çeşitli alanlara dokunduklarını, 600’ün üzerinde projeyi desteklediklerini açıklayan Dr. Mehmet Yavuz, şunları söyledi: “Restorasyon projesi de destekledik güneş enerjisi santrali de. Dokunmadığımız sektör ve konu başlığı kalmadı. Artık bunu ortadan kaldırıyoruz. Yönetim kurulumuzun da kararı ile sanayiciye yönelik sürdürülebilir üretim tekniklerini, kaynak verimliliğini destekleyen yatırımlar bizim önceliğimiz. İstikrarlı bir şekilde burada ilerleyeceğiz. Ekim 2021’de başlayan ve 6 aylık başvuru süresi Mart 2022’de dolacak olan yeşil-mavi dönüşüm programını da bir dönem olarak düşünmüyoruz. Bu alanda kritik kütleyi oluşturana kadar 3-5 sene bu konuyu çalışacağız. 2022 güz döneminde geri bildirimler çerçevesinde gerekli revizyonları yapıp tekrardan bir program tasarımıyla versiyon 2 olarak yola çıkacağız. Ardından versiyon 3 gelecek.”

Tekstil sektörü öne çıkıyor

Yoğun bir şekilde tekstil sektöründen başvuru aldıklarını ifade eden Dr. Mehmet Yavuz, “Şu an Avrupa Birliği tarafından Yeşil Mutabakatla ilgili olarak en çok hangi sektörlerin etkileneceğini de ortaya koyan ikincil düzenlemeler yapılıyor. Orada ilk önce ağır sanayi olarak tabir ettiğimiz demir çelik, çimento gibi sektörler gelecek ama İzmir ölçeğinde baktığımızda hem demir çelik, hem rafineriler var ama istihdam boyutu itibariyle tekstil ve gıda işleme sektörleri de çok ciddi manada Yeşil Mutabakat çerçevesinde bugünden gerekli hazırlıkları yapması gereken öncelikli sektörler olarak dikkati çekiyor” diye konuştu.