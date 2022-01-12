İzmir, 4 milyon turist için direkt uçuş projesi başlattı  

Nihat DELİBAŞI - Duygu GÖKSU



İZMİR - İzmir turizmini 12 aya yaymak amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki şehirlere direkt uçuş sayısını artırmak için hayata geçirilen “Direct İzmir” projesinin tanıtımı yapıldı. Türk Hava Yolları, Corendon Air, SunExpress, Pegasus’un destek verdiği proje, kentin iki yıl içinde 4 milyon turist ağırlama hedefi doğrultusunda uygulamaya konuyor. Proje kapsamında hayata geçirilen directizmir.com internet sitesi aracılığıyla; İzmir’e direkt ulaşım olanaklarının üç adımda geliştirilmesi hedefleniyor. İlk olarak satışta olan ama henüz yeterli yolcu sayısına ulaşamayan uçuşların kesintisiz devam edebilmesi ve yaz aylarında artan direkt uçuşların 12 aya yayılması sağlanırken İzmir’den direkt ulaşım sağlanan destinasyonlar artırılacak.

Direk uçuş sayısı 54’e çıkarılacak

Havagazı Fabrikası’nda yapılan toplantıda İzmir'in dünya kenti olması için aralıksız çalıştıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İki yıllık pandemi boyunca boş durmadık. İzmir’in dünya kenti olması için birçok çalışma yaptık. Direct İzmir projesi ile de İzmir’in kabuğunun kırılıp dünyayla buluşmasına bir adım daha yaklaşıldı. Halen İzmir’den yurtiçi ve yurtdışında 49 noktaya direkt seferler gerçekleşiyor. Beyrut, Cenevre, Milano, Üsküp ve Nantes gibi yeni noktalar eklenmesiyle bu sayı 54’e çıkacak” dedi. Soyer, “Bugün imza atacağımız protokol ile sefer sayısı ve destinasyonları artırmayı hedefliyoruz. İzmir Havalimanı’nı yeni bir cazibe merkezi haline getirecek bu çalışma sadece Ege’nin değil tüm Türkiye’nin turizmine hareket getirecek. direktizmir.com sitesi sayesinde vatandaşlarımız İzmir’den aktarmasız uçulabilen tüm noktaları kolayca öğrenebilecek. Bu ortaklıkla İzmir turizmini pandemiye rağmen birlikte ilerleteceğiz. Çünkü biliyoruz ki İzmir’in ruhu var ve bu ruh bizi zenginleştiren en temel değerimiz” diye konuştu.

“Proje, moralleri artıracak”

Türk Hava Yolları İzmir Satış Müdürü Ömer Uzun, hem tanıtım ve maddi anlamda, hem de moral ve motivasyon açısından bu çalışmayı önemsediklerini belirterek, “Bunu sağmak bizim borcumuz, çünkü biz biriz” dedi. Pegasus Satış ve Network Planlama Direktörü Emre Pekesen de İzmir’den iç hatlarda 5 dış hatlarda ise 4 seferleri olduğunu dile getirdi. Pekesen, “Yaz ayından itibaren ise iç hatlarda 11, dış hatlarda ise 10 direkt uçuş hizmeti vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Corendon Air Ticaret Direktörü Mine Aslan ise halen 34 olan İzmir’den direkt seferlerin yaz döneminde eklenecek 13 yeni hatla birlikte 67’ye çıkacağını belirterek, "İzmir’e inanıyor ve güveniyoruz. 753 bin 365 koltuk arzı hedefliyoruz” dedi. Aslan, “Umudumuz İzmir'in tüm dünyadan hak ettiği yere gelerek bir tatil noktası olmasıdır" diye konuştu.

SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade ise, İzmir’in favori şehri olduğunu belirterek, “Çünkü İzmir'in bir ruhu var. Pozitif düşünmek ve başarıya odaklanmak zorundayız. İzmir’den 37 destinasyondan 17 ülkeye uçuyoruz. İzmir’i dünyaya ve dünyayı İzmir’e getirmeliyiz. Bundan pandemi nedeniyle vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” dedi.



Döviz kurundaki dalgalanma rezervasyonları yavaşlattı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, erken rezervasyon için kampanya başlattıktan sonra kasım ayında çok hızlı ve yoğun bir talep gelmeye başladığını, aralık ayının ortasında döviz kurlarının ani iniş çıkışından sonra ise hem oteller hem de acentelerin bekleme sürecine girdiğini söyledi. Gencer, ocak ayının sonlarına doğru tekrar erken rezervasyon talebinde artış beklediklerini belirtti.

Erken rezervasyon sisteminin Türkiye’de yaklaşık 7 yıldır olduğunu ifade eden Gencer, “2019’da erken rezervasyondan faydalanan Türk müşterilerimiz yoğunluktaydı. 2020’de zaten iş yapılamadı. Bu sezon çok güzel başladı, talep çok iyiydi. Aralık ve ocak ayları erken rezervasyonların en hızlı dönemleri oluyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma ortadan kalkarsa daha iyiye gideceğini söyleyebiliriz. İç pazarda kampanyalar devam edecek” diye konuştu.

Rusya, Ukrayna, İngiltere ve Almanya’dan ciddi anlamda rezervasyonların geldiğini belirten Gencer, “Önceki yıllara göre yine artış gözlemliyoruz. Döviz kurlarının etkisi olduğu gibi, Türkiye’nin gerçekten aranılan bir ülke olması da etkiliyor. Avrupa yanında Rusya, Ukrayna gibi doğu bloku pazarından da talep alıyoruz. Güney bölgemizde Avrupa’da olmayan güzel otellerimiz var. Fiyatlar da döviz bazında daha ucuz olduğu için ciddi anlamda talep artışı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.