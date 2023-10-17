İzmir Aliağa OSB'de şirketler yatırımlarını büyütmek istiyor

Özlem SARSIN

Türkiye’nin ilk 10, İzmir’in ise 3 büyük organize sanayi bölgesi arasında yer alan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), 10 milyon metrekare alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Bölgede büyük çaplı yatırım yapmak isteyen sanayicilerin talepleri olduğunu bu nedenle 10 milyon metrekare daha büyüme alanı talep ettiklerini söyleyen ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Şu an için yatırım talep edenlere büyük parseller sağlayamıyoruz ancak bu talebi de görmezden gelemeyiz. Bu nedenle 10 milyon metrekarelik bir büyüme alanı daha istedik.

Bu alan büyük çaplı yatırımlar için kullanılacak. 5-10-20 dönüm üzerine yatırım yapmak isteyenler için parsellerimiz mevcut. Sanayici yatırım yapmak istiyor ancak yatırım finansmanına ulaşmakta sıkıntı yaşadığı için planlarını ötelemek zorunda kalıyor” diye konuştu. 2024 yılında bölgede yeni projelerin hayata geçirileceğini de belirten Tezcan, “Önümüzdeki yıl 3 açılışımız olacak. Bunlardan biri otel yatırımı, bir diğeri tır parkı dediğimiz lojistik merkezi ve cami.

Ayrıca bünyemizde yer alan meslek lisemizi de büyütüyoruz. Lojistik merkezimizde yer alan depolama alanları bitiyor. Yeni projemiz olan yağmur suyu göletimizin temeli atılacak, genişleme alanı talebimizin uygun bulunmasını bekliyoruz. Bölgemize ciddi katma değer ve istihdam üreten yeni tesisler de üretime başlayacak.

Kendi helikopter pisti olan, acil teşkilatları 24 saat hizmet veren, meslek lisesi, kreşi, anaokulu, alış veriş merkezi kısacası her şeyi olan bir şehir gibiyiz adeta. Sanayicilerimizle birlikte yol haritamızı belirliyoruz. Uluslararası fuarlara katılarak bölgemizi tanıtıyoruz. Sanayicimizin bölgemizde mutlu ve verimli olması için çabalıyoruz” diye konuştu.

“Geleceğin sanayi bölgesini oluşturduk”

ALOSBİ’de 362 adet parsel bulunduğunu ve parsellerin yüzde 80’inin dolu olduğunu söyleyen Tezcan, söz konusu parsellerde güçlü bir alt yapı sistemi kurulduğunu, dünyanın gelişmiş ülkelerinde kullanılan galeri sistemi ile elektrik, su, internet, doğalgaz gibi hizmetlerin fabrikalara ulaştırıldığını belirtti. Tezcan, “Aliağa OSB teknoloji yönünden Türkiye’nin parmakla gösterilecek bölgesi.

Tarıma elverişli olmayan dağlık bir alanda adeta bir sanayi üssü, geleceğin sanayi bölgesini oluşturduk. ALOSBİ, gerek ülkemizin gerekse İzmir’in çok kıymetli bir noktasında konuşlandı. Aliağa körfezinde bulunan 9 özel limana sadece 9 km uzaklıktayız. Çandarlı Limanı da hemen yanı başımızda. Çandarlı Liman projesi tamamlandığında dünyanın en büyük aktarma limanlarından biri olacak.

Öte yandan Çanakkale – Edirne ve İstanbul karayolu yapılandırması da yanımızdan geçiyor. Demir yolu ulaşımının ilimizde her geçen gün gelişmesi ve 2025 yılında Bergama’ya ulaşacak olması bize büyük bir değer katacak. Türkiye’nin petrokimya devleri Aliağa’da hizmet veriyor. Tüm bu avantajlar ALOSBİ’yi bölgenin parlayan yıldızı konumuna ulaştırdı” dedi.

5 milyon metre küplük gölet oluşturuyor

ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, bölgenin hem konumu hem de sunduğu fırsatlar açısından cazip bir bölge olduğunu söyleyerek, yeşil OSB olma yolunda da çalıştıklarını belirtti. Bu plan çerçevesinde en önemli projenin 2024 yılında temelini atacakları gölet projesi olduğunu ifade eden Tezcan, yağmur suyunu denize döküldüğü noktada toplayarak OSB’nin kendi göletini oluşturacaklarını açıkladı.

5 milyon metreküp su tutacak olan göletin 2-3 yıl içinde sanayicilerin kullanımına sunulacağını vurgulayan Tezcan, “Sürdürülebilir sanayi üssü olma yolunda sağlık koruma şeridi, ağaçlandırma alanı, spor sahaları ve parkları ile yaklaşık 3 milyon metrekare yeşil alanımız var. Toplam 130 bin fidan dikimi yapıldı. 350 bin adet fidan dikiminin projelendirildiği bölge, hem arıtma tesisi hem de atık toplama sistemi ile Çevre Yönetim Sistemini oluşturmuş, çevre ve endüstriyel uyumun en güzel örneklerinden biridir” dedi.