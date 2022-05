İzmir, Ankara, Antalya, Muğla ve Aydın'da taşınmazlar satılacak

Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan yer alan bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir, Ankara, Antalya, Muğla ve Aydın'da bulunan 10 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş, Ankara adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

Taşınmazlar için son teklif verme tarihleri 31 Mayıs ve 1 Haziran 2022'dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.