İzmir Atatürk OSB, kente 3 milyon metreküp suyu geri kazandıracak

İZMİR - Üretim ve istihdam kapasitesi ile Türkiye ekonomisinin önemli merkezleri arasında yer alan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), kaynakların verimli kullanılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Kurulduğu günden bu yana “çevre ile barışık üretim” misyonu doğrultusunda hareket eden İAOSB, “Arıtılmış Atık Suyun Geri Kullanımı” projesi ile yılda 3 milyon metreküplük atık suyun tekrar kazanılmasını sağlayarak, bölge katılımcılarının hizmetine sunacak. Sınırlı su kaynaklarının verimli değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje ile İAOSB’nin mevcut atık su arıtma tesisinden çıkan arıtılmış atık suyun, ileri arıtma işleminden geçirilerek şebeke suyu kalitesinde tekrar kullanılması hedefleniyor. “Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi” kapsamında hazırlanan ve 5 milyon Euro’luk yatırımla gerçekleştirilecek olan çalışmanın ardından bölgedeki atık suyun yüzde 70’inin tekrar kazanılması ön görülüyor.

Proje için 5 milyon Euro’luk yatırım

Kaynakların her geçen gün azalmasının ardından gelecek nesilleri tehdit eden enerji, su ve gıda kıtlığına yönelik çalışmaların hız kazandığına dikkat çeken İAOSB Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Kentimizin de ülkemizin de su kaynakları kısıtlı. Katılımcılarımıza sunduğumuz suyu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden alıyoruz. Kullanılan suyu arıtma tesisimizde arıttıktan sonra deşarj ediyoruz. Projenin hayata geçmesinin ardından deşarj ettiğimiz suyun yüzde 70’e varan kısmını geri kazanıp, ayrı bir dağıtım şebekesi ile rekabetçi bir bedelle tekrar katılımcılarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Projemiz hazır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayının ardından bir yıl içerisinde çalışmamızı tamamlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 5 milyon Euro’luk bir yatırımla hayata geçirmeye hazırlandığımız proje ile kullandığımız yıllık 4 milyon metreküp civarındaki suyun yüzde 70’ini geri kazanmayı hedefliyoruz. Böylece her yıl şehir şebekesinden 3 milyon metreküp daha az su tüketerek, sınırlı su kaynaklarımızın verimli kullanımı konusunda önemli bir adım atmış olacağız” diye konuştu.

Projenin gerçekleştirilmesinin ardından İAOSB katılımcılarının girdi maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanacağına da dikkat çeken Uğurtaş, “Bu projemiz de katılımcılarımızın dünya ölçeğinde ‘yeşil’ kavramının avantajlarını kullanmalarını teşvik edecek. Bu çalışmalarla birlikte güçlendireceğimiz yeşil altyapımız bir yandan katılımcılarımıza hammadde, elektrik, su ve atık bertarafı harcamalarının azaltılması konularında destek sunarken, diğer yandan gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma konusunda çevresel fayda sağlayacak” dedi.