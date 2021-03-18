İzmir Bilimpark, nitelikli istihdam deposu oldu

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Bölgede 80’in üzerinde Ar-Ge firmasında 150’nin üzerinde mühendis, yazılımcı ve tasarımcılardan oluşan nitelikli personel çalıştığını belirten Eyieli, “Bu kapsamda İzmir Bilimpark şehrimizin nitelikli istihdam deposu” diye konuştu.

İzmir Bilimpark’ın Ege Serbest Bölgesi, Karabağlar üretim alanları, Sarnıç Sanayi Bölgesi, Kısıkköy Sanayi Sitesi, Ayrancılar Endüstri Bölgesi, Torbalı OSB, Pancar OSB’ye yakın olduğunu ifade eden Eyiel, hinterlandında kent ticaret ve sanayisinin önemli bir kısmının toplandığı bölgede kurulu bir teknopark olmanın rekabette avantaj sağladığını ifade etti. Eyiel, “İzmir Bilimpark bir özelliği ile İzmir’deki diğer teknoparklardan ayrılıyor. Teknoparklar genellikle üniversite kampüsleri içine kuruluyor. Fakat İzmir Bilimpark bir OSB içinde kurulu ve bu özelliği ile İzmir’de tek, Türkiye’de ise sayılı teknopark modeline sahip” ifadelerini kullandı.

İzmir Bilimpark’ta, kent ekonomisi ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak yüksek teknoloji ürünler üretildiğini aktaran Eyiel, “Anti bakteriyel yara örtüsünden, akıllı algoritmalar ile çalışan e-ticaret modülü yazılımlarına, deniz altında otonom hareket eden 360 derece görüntü sunan insansız denizaltılardan, görme engelliler için beril alfabesi üreten dokunmatik tabletlere kadar pek çok Ar-Ge projesi İzmir Bilimpark’ta gerçekleşti. Bu projelerden bazıları başarı ile tamamlanarak ürünler satışa çıktı” bilgisini verdi.

Yüzde 100 doluluğa ulaştı



İzmir Bilimpark’a şirketlerin önemli bir kısmının İzmir dışından İzmir’e yatırım yapmak isteyen girişimciler ve firmalardan oluştuğu bilgisini veren Eyiel, şöyle devam etti: “4 bin 500 metrekarelik Ar-Ge binamız hali hazırda 25’i kuluçka merkezinde desteklenen toplam 84 Ar-Ge firması ile yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. İzmir Bilimpark’ta yer tahsisi bekleyen 10’larca girişimciye ise yeni Ar-Ge binalarında yer tahsisi yapılması planlanıyor. Özellikle nitelikli insan kaynağına fiyat performans açısından en etkin şekilde ulaşabilme ve İzmir’in yaşam tarzının getirdiği doğal ve biricik unsurlar İzmir’i bir yatırımcıların radarına sokuyor. Buda gösteriyor ki şehrimiz bu alanda bir cazibe merkezidir ve yakın gelecekte teknoloji ve bilgi ekonomimiz daha da gelişecek.”

Akredite test çalışmaları için laboratuvar kuruluyor



Teknoparkta, sanayicilerin akredite test talebini karşılamak için İzmir Bilimsel Araştırma Uygulama Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarları kurulacağını belirten Tayfun Eyiel, “Bu merkez, İzmir Ekonomi Ünivesitesi’nin yürütücülüğünde ve İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile 800 metrekarelik alanda kurulacak. Elektronik, makine, medikal, otomotiv yedek parça ve bilişim sektörlerine yönelik CE onayı verebilecek akredite merkezde; EMC Test Laboratuvar, Elektrik-Elektronik Ürün Güvenlik Test Laboratuvarı, Fotometrik Test Laboratuvarı ve Su-Toz (IP Sınıf) Geçirmezlik Test Laboratuvarları bulunacak” açıklamasını yaptı.