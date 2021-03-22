İzmir, doğaya uyum için yol haritasını çizdi

Ahmet USMAN

İZMİR - Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında İzmir’in son iki yılda pandemiyi ve doğal afetlerin hemen her türlüsünü yaşadığını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yaşadıklarımızdan çok şey öğrendik ve dirençli bir kent olmanın sırlarını araştırmaya başladık. Gördük ki, afetlere ve salgınlara dirençli olmanın tek yolu, doğayla uyumlu bir yaşam sürmek. İzmir’i var eden iki temel özellik var. Bunlardan biri coğrafyası, diğeri ise hızla büyüyen sanayisi, ticaret hacmi, turizmi ve tarımı ile Türkiye ekonomisinin kalbi olması” dedi.

Hazırladıkları strateji ile İzmir’i var eden bu iki temel özelliği, ekolojik zenginliğini ve ekonomisini bir arada geliştirebilmeyi amaçladıklarını anlatan Soyer, “Böylece, İzmir’in doğal afetlere karşı dirençli bir şehir olmasını sağlamayı, şehrimizde insanların ve tüm diğer canlıların yaşam hakkını korumayı hedefl iyoruz” açıklamasını yaptı.

“Dört temel adım belirledik”



Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi’ni hazırlarken dört temel adım belirlediklerini anlatan Soyer, “Stratejimizin ilk adımını doğanın şehre nüfuzunu sağlamak olarak belirledik. Bunun için İzmir’de ekilen ağaç türlerini peyderpey, tümüyle doğal bitki türlerine dönüştüreceğiz. İkinci uygulama başlığımız insanların doğaya nüfuzunu yönetmek. Bu kapsamda İzmir’in çeperinde 35 tane Yaşayan Park kurma çalışmamız sürüyor. Döngüsel ekonomiyle ilgili çalışmamız üçüncü adımımız. İzmir Tarımı ile kuraklık ve yoksullukla aynı anda mücadele ederek İzmir’in döngüsel ekonomisini güçlendirmeye gayret ediyoruz. Son uygulama başlığımız olan kırsal alan ile metropol alanı arasındaki kültürel bağlantıları güçlendirme hedefi doğrultusunda şehir merkezinden kırsal alanlara uzanan beş İzMiras Rotası’nı inşa edeceğiz” dedi.

Yeşil Şehir Eylem Planına Avrupa'dan destek



Tüm bu çalışmaların sonucunda 3 ana hedefl erinin doğal afetlere dirençli bir şehir yaratmak, refahı artırmak ve adil paylaşımını sağlamak ile biyolojik çeşitliliği korumak olduğunu aktaran Tunç Soyer, şunları söyledi: “Doğayla uyumlu ve adil şehirlerin inşası ancak hayal edebilme gücünü koruyan ruhların birbirine kenetlenmesiyle mümkün. Burada yapmaya çalıştığımız da, tam böyle bir şey. Dünyanın yeni şehirlerini tasarlamak için yola çıkmak. Yol üzerinde, daha güzel bir dünya hayalini yaşayan ve yaşatan herkesle buluşarak çoğalmak, tek yürek olmak. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, bu yolculuğumuzda bizi yalnız bırakmadı. Yeşil Şehir Eylem Planı ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın hazırlanmasına hibe ve uzman desteği sağladı” diye konuştu.