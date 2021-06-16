İzmir dünyanın ilk sakin metropolü oldu

Duygu GÖKSU



İZMİR - İzmir, dünyanın ilk Cittaslow (Sakin Şehir) Metropol Kenti oldu. Cittaslow Metropol projesini tanıtan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu unvanın İzmir’i dünyanın gündemine taşıyacak bir başarı olduğunu söyledi. 2013 yılından bu yana Uluslararası Cittaslow Birliği’nin Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını hatırlatan Soyer, “Eğlenmek için kat edilen uzak mesafeler, iklim krizi nedeniyle artan sıcaklık, salgın hastalıklar, su baskınları, fırtınalar büyük şehirleri bir yuva olmaktan çıkarıp, katlanılması imkânsız yerlere dönüştürüyor. Cittaslow Metropol fikrinin başlangıç noktası tam da bu nokta. Şehirlerimizi yeniden içerisinde dinlenebileceğimiz bir yuvaya dönüştürüyoruz” diye konuştu.

“İzmir, Cittaslow Metropol normlarını belirliyor”

İzmir’i daha sakin ve daha mutlu kente dönüştürebilmek için çok sayıda paydaşla görüştüklerini ve çalışmalar yaptıklarını kaydeden Soyer, “Cittaslow unvanı alan ilk metropol olmakla kalmadık, Cittaslow Metropol normlarını evrensel ölçekte tanımlayan şehir olduk” dedi.

Cittaslow Metropol unvanının vereceği kazanımları, toplum, kentsel direnç, herkes için gıda, iyi yönetişim, hareketlilik ve sakin mahalleler olarak altı ana başlıkta topladıklarını aktaran Soyer, şunları söyledi: “Kent değişince toplum, toplum değişince kent değişiyor. Bu nedenle kriterlerin ilki ve en önemlisi toplum. İzmir’de gönüllülük ve dayanışmaya yönelik faaliyetlerimizi artırıyoruz. Kentsel direnç başlığı altında, sahip olduğumuz bizi biz yapan eşsiz kültür ve doğa mirasımızı koruyor ve geliştiriyoruz. İyi yönetişim kriteri için, kent yönetimi standartlarımız yükseliyor, katılımcı, şeffaf ve eşitlikçi hale getirmek için adım atmaya devam edeceğiz. Hareketlilik konusunda ise toplu taşıma filosunu yeniliyoruz. Doğanın ve dayanışmanın çoğaldığı sakin mahalle örneklerini de ilerleyen dönemde göreceğiz.”