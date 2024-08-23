İzmir Enternasyonal Fuarı için geri sayım başladı

Özlem SARSIN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangınları hatırlatarak fuarın İzmir’e moral olacağını söyledi. Resmi açılış törenini 31 Ağustos’ta, kapanışı ise İzmir’in kurtuluşunun 102. yılı olan 9 Eylül’de yapacaklarını söyleyen Tugay, “Fuarımızı bize Atamızın mirası, vasiyeti olarak görüyoruz.

İzmir’in kent kimliğine, Türkiye’nin ekonomisine büyük katkıları olan en önemli etkinliklerden birisi olarak görüyoruz. Bu sene özellikle gençlerimizi, çağın yenilikçi rüzgârını yaşamak isteyen vatandaşlarımızı çekmek için teknoloji temasıyla düzenlediğimiz bu fuarı, her sene daha fazla geliştirerek, eski fuarın coşkusunu, neşesini, canlılığını tekrar yakalamayı amaçlayarak düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Fuarın bu yılki teması olan “teknoloji” hakkında konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Teknoloji temasıyla aslında İzmir’i gelecek yıllara nasıl bir duyguyla taşımaya çalıştığımızı da insanlarımıza hissettirmeye çalışacağız. İzmir; kültür, sanat, tarım, turizmdir. İzmir’in kent yaşamına ve ekonomisine katkı sağlayan pek çok kimlik özelliğinden bahsedebiliriz. İzmir aynı zamanda yenilikçiliğiyle, bugünü geleceğe emin adımlarla taşımasıyla da örnek bir kent olacak. Buna dair ipuçları bulacaksınız bu fuarda” şeklinde konuştu.

“En az 1 milyon ziyaretçi”

En az 1 milyon ziyaretçi beklediklerini ifade eden Başkan Tugay, giriş ücretlerini makul bir seviyede tuttuklarını söyledi. Tugay, “Benim aklımda fuarın süresini uzatmak var. Kısaldıkça buruklaşıyoruz. En azından 2 hafta olabilir. Bu sene 31 Mart’ta seçim oldu, 15 Nisan’da görevimi yapmaya başladım. Bazı problemlerle yüzleştim, epey şey başımıza geldi. Benim bu fuara en önemli katkım teması oldu.

Teknoloji hepimizin hayatında var. İzmir’in biraz geleceği hayal eden, geleceği daha hızlı yakalayan bir kent olması gerektiğini düşünüyorum. Teknoloji, çok daha hızlı ve kaliteli hizmet almamızı sağlayacak” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZTEK'in teknoloji üzerine çalıştığını söyleyen Tugay, şirketin yeni yapay zeka uygulamaları hayata geçireceğini kaydetti.