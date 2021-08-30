İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sürdürülebilir ticaret konuşulacak

İZMİR - Bu yıl 90. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) hazırlıkları sürüyor. 3 Eylül’de kapılarını açacak fuar, “90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz”, “Geleceği İzmir’de Birlikte Kuruyoruz” temalarıyla 12 Eylül’e kadar devam edecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve kültürel alandaki kalkınma hamlesinin öncü adımlarından İEF, bir kez daha dünyayla buluşmaya hazırlanıyor. Ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru ise Migros olan fuar, pandemi nedeniyle sağlık önlemleriyle açılacak. Uluslararası ticaretin en önemli buluşmalarından İzmir İş Günleri de bu yıl yedinci kez iş dünyasını online olarak buluşturacak. Fuar ile önemli bir buluşma da İzmir'de yapılacak. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi’nin 4’üncüsü, fuar ile eş zamanlı olarak İzmir’de düzenlenecek. Bu yıl pandemi nedeniyle İEF’in onur konuğu il ve ülke uygulaması olmayacak. Kültür Zirvesi’nde birden çok ülkenin katılımı gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından kültür temsilcileri, zirve kapsamında 9-11 Eylül’de İzmir’de buluşarak kültür politikalarına ilişkin deneyimlerini paylaşacak. 10 günlük fuar kapsamında, her yaş grubuna hitap edecek etkinlikler yapılacak. Oyun sektöründe yer almak isteyen genç girişimcilerin başarılı oyun startupları kurmalarını sağlamak ve onları profesyonel hayata taşıyarak dünyaya açılmalarına öncülük etmeyi amaçlayan Next Game Startup Girişimcilik Yarışması, 12 Eylül’de fuar kapsamında sonuçlanacak.

90’ıncı İEF’de etkinlikler; pandemi koşullarına uygun TSE güvenli hizmet belgesi kapsamı ile düzenlenecek. Ziyaretçi girişleri maskeli, HES kodu alınarak ve alan yoğunluğuna göre kontrollü olarak sağlanacak. Fuar, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve TOBB kuralları doğrultusunda yapılacak. Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş ve çıkış yapılabileceği Fuar'ın giriş ücretleri ise bu yıl tam 5 TL, öğrenci 3,5 TL olarak belirlendi.

İklim krizine karşı yeşil ticaret

Her yıl kentin ticari fırsatlarının değerlendirilmesine katkı koymak amacıyla İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. İzmir İş Günleri’nde “Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat” konusu işlenecek. 7. İzmir İş Günleri’nde döngüsel ekonomi, yeşil kalkınma, iklim değişikliği, AB Yeşil Mutabakatı gibi önemli konularla ilgili küresel ve yerel eğilimler hakkında fikir alış verişi yapılacak. İzmir İş Günleri, pandeminin yarattığı zorluklara rağmen iki senedir tüm paydaşların katkısıyla online olarak gerçekleşiyor. Toplantılar, T. C. Ticaret Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ, tarafından İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi (İMEAK) ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) işbirliğiyle düzenleniyor.