İzmir "Geleceğin Avrupa" kentleri arasında  

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda yayın yapan saygın araştırma kurumu fDi Intelligence tarafından Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) başlığında 2 yılda bir gerçekleştirilen Geleceğin Avrupa Şehirleri ve Bölgeleri araştırmasının 2022/23 sonuçları açıklandı. Raporda, İzmir, Yatırım Dostu Olma ve Maliyet Etkinliği kategorilerinde Avrupa’nın ilk 10 büyük şehri arasında yer aldı.

Araştırma kapsamında ekonomik potansiyel, insan kaynakları ve yaşam tarzı, maliyet etkinliği, ulaşılabilirlik ve yatırım dostu olma gibi kategorilerde Avrupa’daki 553 farklı lokasyonun verileri değerlendirildi. Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi kategorisinde ise, Avrupa’nın 114 farklı lokasyonundaki ilgili kurumlardan bilgi toplandı ve bir jüri tarafından değerlendirildi. Şehirlerin ölçeklerine göre de ayrıldığı araştırmada ülkelerin en büyük ekonomik büyüklüğe sahip şehirleri ayrı bir kategoride ele alındı.

İzmir araştırmanın Yatırım Dostu Olma kategorisinde büyük şehirlerarasında 10. sırada yer alırken, Maliyet Etkinliği kategorisinde ise büyük bölge ölçeğinde yer alırken, sıralamada da Ankara ile birlikte en üst sırada yer alma başarısını gösterdi. Bu iki kategorideki sonuçlarla İzmir, Avrupa ölçeğinde en yatırım dostu ve en uygun yatırım maliyetlerine sahip şehirler arasında yer aldı. Araştırmanın Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi kategorisinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren İzmir Kalkınma Ajansı’nın, temiz enerji-temiz teknolojiler ve yazılım-bilgi teknolojileri sektörlerine odaklanmış doğrudan yabancı yatırım stratejisi kapsamında yaptığı çalışmaları dikkate alan jürinin değerlendirmesi sonucunda İzmir 5. oldu.

İzmir’in yatırım yapılabilirliğinin teyidi

İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, araştırma sonuçlarının İzmir’in gelecek dönemde Avrupa’da en uygun yatırım ortamını sunan ve bunun en uygun maliyetle yapılabileceği şehirler arasında olduğunun teyidi anlamına geldiğini belirterek, “Ajansımız tarafından gerçekleştirilen yatırım tanıtım ve destek çalışmalarıyla, başta temiz enerji-temiz teknolojiler ve yazılım-bilgi teknolojileri sektörlerinde olmak üzere, yerli ve yabancı yatırımcıların İzmir’e yatırım yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda fDi Intelligence tarafından yapılan araştırmada elde ettiğimiz sonuçlar İzmir için önem arz ediyor. Biz de Ajansımız faaliyetleriyle İzmir’in bu yatırım ortamını tanıtmak için en uygun stratejiyi uygulamaya çalışıyoruz. Nitekim bu stratejinin geçerliliği de fDi Intelligence araştırma ekibi tarafından onaylanmış oldu. Ajansımızın da katkılarıyla İzmir, başta rüzgâr sanayi yatırımları olmak üzere, temiz enerji sektörü yatırımlarında ülkemizin ilklerine ev sahipliği yapıyor. Yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde bu eğilimin güneş enerjisi sektörüyle devam edeceğini görüyoruz” diye konuştu.

Avrupa’da Geleceğin En Büyük 10 İş Dostu Kenti - 2022/23

Sıra Şehir Ülke

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1 Krakow Polonya

2- Frankfurt Almanya

3- Dusseldorf Almanya

4- Mancester Birleşik Krallık

5- Belgrade Sırbistan

6- Antwerp Belçika

7- Hamburg Almanya

8- Rotterdam Hollanda

9- Glasgow Birleşik Krallık

10- İzmir Türkiye

Avrupa’da Maliyet Etkinliğinde Geleceğin En Büyük 10 Bölgesi - 2022/23

Sıra Bölge Ülke

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1- İzmir Türkiye

2- Ankara Türkiye

3- Volga Federal Bölgesi Rusya

4- Silezya Polonya

5- Uzakdoğu Federal Bölgesi Rusya

6- Kuzeybatı Federal Bölgesi Rusya

7- Merkez Federal Bölgesi Rusya

8- İstanbul Türkiye

9- Mozovyo Voyvodalığı Polonya

10- Güney Federal Bölgesi Rusya

Doğrudan Yatırım Stratejisi’nde Avrupa’da Geleceğin En Büyük 10 Şehri - 2022/ 23

Sıra Şehir Ülke

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1 Antwerp Belçika

2- Düsseldorf Almanya

3- Leipzig Almanya

4- Frankfurt Almanya

=5 İzmir Türkiye

=5 Katoviçe Polonya

7- Hamburg Almanya

8- Harkov Ukrayna

9- Krakow Polonya

10- Konya Türkiye