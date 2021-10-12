İzmir Girişim Grubu, 335 ortak ve 120 milyon sermaye ile yola çıktı

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Çok ortaklı yapı ve şirket modelleri ile Türkiye’de birçok ilke imza atan İzmir, yeni bir ortak girişime sahne oluyor. Sanayi ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarının başını çektiği, aralarında sivil kurul temsilcisi ve gazetecilerin de bulunduğu 335 kişinin 120 milyon TL sermaye ile kurduğu İzmir Girişim Grubu (İGG), kuruluş işlemlerin tamamlanmasının ardından sahaya indi. İlk etapta gayrimenkul yatırımlarına odaklanacak olan İGG, para kazanan ve yatırım yapan sportif odaklı bir şirket olarak büyümeyi hedefliyor. Karşıyaka Spor Kulübü’nü (KSK) yaşadığı ekonomik darboğazdan kurtaracak iş modeli üzerinde fikir alışverişinde bulunan iş adamlarının temelini attığı İzmir Girişim Grubu Yönetim ve İcra Kurulu üyeleri, Swissotel Efes’te düzenlenen basın toplantısında hedeflerini açıkladı. İGG Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, İzmir ve KSK sevdalısı iş insanlarının önemli yatırım ve hizmetlere imza atacağını söyledi.

Sermayede hedef; 1 milyar TL

İş dünyasından Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği gibi STK’ların da yapıya destek verdiğini aktaran Karace, yaklaşık 3 ay önce spor kulüplerinin şirketleşmesi ve Karşıyaka’nın da bu konuda ilk adımı atması gerektiğini düşünerek harekete geçtiklerini söyledi. Karace, “İzmirli kulüplerin şu anda bu yapıya ilgisi yok ama ilerleyen süreçte değişeceğine inanıyoruz. Şimdilik ağırlıklı olarak sanayici ve inşaat sektöründen üyelerimizle yola çıktık” dedi. Üye sayısını 500’e çıkararak halka açılma hedefini de dile getiren Karace, kısa süre içinde 120 milyon TL’lik sermayeyi 1 milyar TL’ye çıkaracaklarını aktardı. İGG ortağı ortağı İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, amaçlarının para kazanan ve yatırım yapan sportif odaklı bir şirket kurmak olduğunu söyledi. ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı ise, “İlk ana fikir, gayrimenkul geliştirme. Sigortacılık ve hizmetler sektöründe gelir getirici faaliyetler yaratacağız. Sermayemizi de gayrimenkul fırsatlarında kullanacağız” dedi.