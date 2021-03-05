İzmir iş dünyasından, “pandemi tedbirlerine uyulsun” çağrısı

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, pandemi önlemleri kapsamında alınan tedbirlerin ticarette sorunlara neden olduğunu söyledi. Eğitim ve hizmet sektörünün ekstra etkilendiği pandemiyle geçen bir yılın sonunda yeni normalleşme kapsamında esnemelerin titizlikle takip edilmesi gerektiğini ifade eden Özgener, “Lütfen kurallara uyma konusunda çok titiz, hassas olalım ve üyelerimizi uyaralım. Bunlara uymazsak ve hastalık artarsa bizim bu sevincimiz çok kısa sürer, kapanmalar tekrar gerçekleşir” diye konuştu.

Online yapılan toplantıda tarımdaki büyümeye rağmen, hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıya dikkat çeken İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, iklim değişikliğine vurgu yaptı. Kestelli, küresel iklim değişikliği önlemleri kapsamında orta ve uzun vadede ürün desenini değiştirmeye yönelik çalışmalarda İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin önemli rol oynayacağını kaydetti.

“Aşılama ile mavi yolculuk talebi arttı”



Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu ise kurlardaki hareketliliğin üretime oluşturduğu engele dikkat çekti. Gökçüoğlu ise geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen Model Fabrika’nın önemine dikkat çekerken öngörülebilir döviz kurunun, sanayici açısından çözüm bekleyen öncelikli mesele olduğunu söyledi.

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ise konteyner sıkışıklığının navlun ücretlerindeki artışa ve neden olduğu sorunlara değinirken sektörün hızla aşılanması gerektiğini dile getirdi. Aşılama çalışmalarına bağlı olarak kruvaziyer turizminde planlama çalışmalarının devam ettiğine değinen Öztürk, mavi yolculuk talebinde patlama yaşandığını söyledi. Toplantıya ilçe oda ve borsalarının başkanları da katıldı.

Bodrum’da eğlence sektörü yüzde 70 kapandı



Bodrum Ticaret Odası Başkan (BODTO) Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum’daki yeme-içme ve eğlence sektöründe çalışan işletmelerin yüzde 70’inin kapandığını hatırlatarak, yeni normalleşme kurallarına uyulmaması halinde bu rakamın büyüyeceğini dile getirdi. Yaptıkları ankette bu işletmelerin yüzde 98’inin kiralık olduğunu belirlediklerini ifade eden Kocadon, uzun zamandır kapalı olan işletmelerin açılmasına sevindiklerini belirtti. Kocadon, “Yeme-içme sektörü için de belli kurallar çerçevesinde açılma kararı alındı. BODTO olarak üye işletmelerimiz adına bu karara çok sevindik. Ancak bu konuda sınıfta kaldık, çünkü kurallara yine uymadık. Üyelerimizi ikaz etmek istiyorum; Muğla ilimiz riskli bölge olarak turuncuda, her an risk artarak kırmızıya dönebilir ve yine kapanma sürecine geçebiliriz. Bunu elbette hiçbirimiz istemeyiz. Arkadaşlar biliyorum sıkıntılı günler geçirdiniz, ekonomik anlamda çok sarsıldık ancak lütfen devletimizin belirlediği kurallara uyalım” diye konuştu.



Oda olarak yeme-içme ve eğlence sektörüne yönelik anket düzenlediklerini dile getiren Kocadon, şunları söyledi: “Bu sektörde yer alan işletmelerin yüzde 98’i kiralık. Bu da giderlerini artırıyor. Tekrar kapanma sürecine girilirse ekonomik anlamda daha da sarsılırlar. Bu kadar kötü zamanlardan geçtik hala kurallara uymamak maalesef önümüzdeki günleri de riske ediyor. Eğer Muğla ilimiz kırmızıya dönerse turizm sektörümüz daha fazla etkilenecek.”