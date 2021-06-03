İzmir, Kaynak Verimliliği Merkezi’yle geri dönüşüm alanında rol model olacak

İZMİR - İzmir, döngüsel ekonomi konusunda Türkiye’ye rol model olacak yeni bir projeye start verdi. İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) işbirliğiyle hayata geçireceği İzmir Kaynak Verimliliği Programı kapsamındaki Kaynak Verimliliği Merkezi ile bir işletmenin atığının diğerinin girdisi olmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Merkezde ikili bir yaşamı ifade eden endüstriyel simbiyoz ve dijital dönüşüm konularına entegre bir yaklaşımla çözüm bulunması amaçlanıyor. Endüstriyel simbiyoz bileşeni, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile, dijital dönüşüm bileşeni ise RWTH Aachen Teknik Üniversitesi Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi işbirliğinde yürütülecek.

Programa ilişkin gerçekleştirilen online toplantıya katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “İzmir ekonomisi 2020’de yüzde 2 büyüdü. İzmir sanayisi çok sektörlü karakteriyle salgın döneminde de dış ticaret fazlası verdi. Bu program bir fırsat, kaynaklarımızı yerinde ve verimli kullanırsak İzmir’in Türkiye’de ve dünyada çok daha iyi bir konuma geleceği aşikâr” diye konuştu.

Saha analizi bu yıl tamamlanacak

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “İzmir sanayisinin ihtiyaçlarına yanıt verecek uzmanlıkları kuracağımız merkeze transfer edeceğiz. Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi’yle yapılacak iş birliği kapsamında benzer bir merkezin İzmir’de kurulumu ve iş modelinin geliştirilmesi için gerek duyulan detaylı saha analiz çalışmaları bu yıl içinde yapılacak” dedi.

Geleneksel üretim yapısının değiştiğini belirten UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner ise, “Endüstriyel simbiyoz kavramı ve uygulamaları noktasında farkındalık yaratacak bir modeli İzmir’de geliştirip diğer bölgelere yaygınlaştırma hedefindeyiz” derken, İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz da, “İzmir Kaynak Verimliliği Programı zaman içerisinde sahaya inecek, sanayicilere dokunmaya başlayacak, üniversiteler ile iletişim kuracak” dedi.