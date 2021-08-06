İzmir Kemalpaşa’ya metro için ilk adım 9 Ağustos’ta atılıyor

İZMİR - İzmir’in en önemli sanayi merkezlerinden Kemalpaşa’nın metro hayali gerçek oluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Otogar’dan başlayarak ilk etap Pınarbaşı, arkasından Pınarbaşı-Kemalpaşa arası 27,5 kilometrelik metro hattı proje ihalesine 9 Ağustos'ta çıkacaklarını söyledi.

Bir süre önce Küçük Menderes ile Yarımada’daki yatırımları ve projeleri yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, incelemelerine Gediz Havzası’ndaki Kemalpaşa’da devam etti. Ziyarette, Kemalpaşa için metro projesinin ihalesine çıkacaklarının müjdesini veren Soyer, “9 Ağustos, Kemalpaşa tarihi için çok önemli bir dönüm noktası, milat olacak. Biraz daha iddialı söyleyeyim. Hep diyoruz ya ‘Buca Metrosu İzmir tarihinin en büyük yatırımı, 1 milyar 70 milyon Euro bedelli çok büyük bir yatırım’. 9 Ağustos günü başlayacak yolculuk, muhtemelen Buca metrosu için ortaya koyduğumuz bu rekor rakamı da geçecek” diye konuştu.

Kemalpaşa’ya 2 yılda 120 milyon liralık yatırım

Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisi ve Nif Çayı’nda da inceleme yapan Tunç Soyer, son 2 yılda Kemalpaşa’da 120 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi. Soyer, “Tarihinde Kemalpaşa'nın görmediği kadar büyük yatırımlar içindeyiz. Olağanüstü bir hızla projelerimizi sonlandırmaya gayret ediyoruz” dedi. Ulucak’ta yapımı süren Atıksu Arıtma Tesisi hakkında bilgi veren Soyer, kuraklıkla mücadele açısından bu tesisin önemine vurgu yaptı. Soyer, “İlk kez arıtılan A kalite su; tarımda, bahçe sulamada kullanılabilecek. Günlük yaklaşık 100 metreküp arıtılmış suyu tarla, bahçe sulamasında kullanabileceğiz. Önümüzde kuraklık, küresel ısınmanın yaratacağı daha büyük tehditler varken; kurduğumuz tesisi bu biçimde değerlendiriyor olmanın ne kadar önemli olduğunu daha sonra herkes görecek” diye konuştu.