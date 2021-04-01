İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu Projesi hakkında halkın görüşü alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İzmir İli, Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Kemalpaşa, Buca İlçe sınırları içinde yapılması planlanan “İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu Projesi” ile ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için Halkın Katılımı Toplantısı yapılacak. Toplantı İzmir'de 15 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

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