İzmir Marina, cazibe merkezi olacak

İZMİR - Tesiste çocuklar ve gençler için Denizcilik Eğitim Merkezi ile tüm İzmirlilerin yararlanabileceği sosyal tesisler ise önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’ndan beş yıllığına kiralanmasının ardından İzmir Marina ismi verilen tesis kent içi yeni bir cazibe noktası olacak.Denizde 60 tekne bağlama, karada kışlama için 30 tekne kapasiteli İzmir Marina’ya, açılır açılmaz 40 tekne kayıt yaptırırken İzmir Marina’nın, körfez içindeki tek marina olduğunu vurgulayan İzdeniz Genel Müdürü Ümit Yılmaz “İzmir Marina, şehir içinde olması nedeniyle tekne sahiplerinin en büyük tercihi. İzdeniz olarak İzmir Marina projesi ile katma değeri yüksek yat turizmi alanında İzmir’e atılım yaptırmayı ve kent içinde yapılması planlanan yeni yat limanları için model olmalı hedefl iyoruz” dedi.



Deniz kenti İzmir’de İzmirlilerin denize ve denizciliğe olan ilgisini artırmak istediklerini kaydeden Yılmaz, İzmir Marina’yı, kent sakinleri için bir cazibe noktasına dönüştürmenin yanı sıra özellikle çocuklar ve gençler için eğitim merkezi kuracaklarını ifade etti. Yılmaz, “İzmir Marina, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Her yaştan İzmirliyi denizle, denize dair etkinliklerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Marina içerisinde hizmet verecek sosyal, sportif ve akademik tesislerle İzmir yepyeni bir cazibe ve eğitim merkezi kazanacak. Böylece İzmir Marina, hem deniz hem de kara yolu ile kolay ulaşımı sayesinde körfez manzarasının ve gün batımının tadını çıkarmak isteyen İzmirlilerin uğrak noktası olacak” diye konuştu. Yılmaz, kuruluş hazırlıkları devam eden sosyal ve sportif tesisleri haziran ayında faaliyete geçirmeyi planladıklarını kaydetti.