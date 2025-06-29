İzmir Menderes'teki orman yangını sürüyor: Beş mahalle tahliye edildi, havalimanı uçuşlara kapatıldı

Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde havadan ve karadan müdahale ediliyor. Şu ana kadar bölgeye 18 uçak, 10 helikopter, 40 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerinde vatandaşlar kolluk kuvvetleri tarafından uyarılarak tahliye edildi. Yangının ilerleme riskine karşı bölgedeki bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Vali Elban: "Yangın henüz kontrol altına alınamadı"

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti. Elban, "Bugün saat 12.57 itibarıyla Kuyucak Mahallemizde başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Karadan yoğun bir müdahale sürüyor" dedi.

Rüzgârın saatte 70 ila 117 kilometre arasında değişen hızlarda estiğini ifade eden Vali Elban, bu durumun hava araçlarının kullanımını büyük ölçüde engellediğini belirterek, "Sadece 12 ton su taşıma kapasitesine sahip iki büyük uçak düzenli olarak görev yapabiliyor. Rüzgârın hızına bağlı olarak diğer hava araçları zaman zaman devreye girebiliyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede yoğun kara desteği sağlandı

Vali Elban, yangınla mücadelede sahada bin 113 personelin görev yaptığını, 122 arazöz, 74 su tankeri ve 84 iş makinesinin aktif olarak kullanıldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı'nın da yangın bölgesine intikal etmek üzere yola çıktığını belirten Elban, "İlimizin farklı noktalarında da yangınlar mevcut. Gaziemir, Urla, Çeşme ve bazı diğer alanlarda ekiplerimiz mücadele ediyor. Urla ve Çeşme'deki yangınlar kontrol altına alındı" dedi.

Adnan Menderes Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı

Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara geçici olarak kapatıldı. Gaziemir'deki orman yangınının uzun sürmesi, hava araçlarıyla süren söndürme çalışmaları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla saat 16.00'dan itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişine izin verilmiyor.

Uçaklar Dalaman Havalimanı’na yönlendirilirken, AJet ve Pegasus firmaları İzmir kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal etti.

"Can kaybı yok, duman nedeniyle etkilenen vatandaşlar tedavi altında"

Yangında can kaybı ya da ciddi bir yaralanma yaşanmadığını kaydeden Elban, "Birkaç vatandaşımız yoğun dumandan etkilenerek sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Durumları iyi. Tahliyeler sürüyor, vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz" dedi.