İzmir Mobilyacılar Odası'na salgında 450 yeni üye geldi

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

Pandemi önlemleriyle evde daha çok vakit geçirenlerin mobilya ürünlerinde yenileme pazarını hareketlendirdiğini vurgulayan İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, evden çalışmanın da yaygınlaşması ile ofis-ev tarzı mobilya üretcilerinin talepten olumlu etkilendiğini söyledi. Yaz aylarında uygun kredi koşulları ile konut satışlarındaki sıçramanın, mobilyaya olan talebi ülke genelinde tetiklediğini ifade eden Özkoparan, “İzmir de bundan payını aldı” diye konuştu.

Özkoparan, “Türkiye genelinde esnafımız pandemiden çok olumsuz etkilendi. Mobilya sektörü ise pandemiyi hafif atlatan sektörlerden biri oldu. İş hacmi düşen, sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız oldu, ancak birçok esnafın işlerinde gözle görülür artışlar yaşandı” dedi.

Karabağlar Yeşillik Caddesi’nde yoğunlaşmak üzere il genelinde 4 bin 500 civarında mobilyacı esnafı bulunduğu bilgisini veren Özkoparan, şunları söyledi: “Meslektaşlarımızın bir kısmı İzmir Ticaret Odası’na, bir kısmı bize kayıtlı. Oda üyemiz 2020’nin başında bin 650 civarındaydı. Pandemi ile birlikte kayıtlarımızda yüzde 25 artış oldu. Üye sayımız 2 bin 100’ü buldu. Açıklanan teşvik ve desteklerden yararlanmak için kayıt olanlar dışında, yeni iş yeri açarak aramıza katılan esnaf arkadaşlarımız oldu.”

İZKA destekli eğitim merkezinin inşaatı bitiyor Öte yandan mobilya sektöründe yetişmiş, nitelikli çalışana ihtiyaç duyulduğunu aktaran Özkoparan, “Sektörün bu ihtiyacını göz önüne alarak Karabağlar Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile proje geliştirdiklerini söyledi. Tozkoparan, “İZKA’dan aldığımız 1 milyon liralık hibe desteği ile gerçekleştirdiğimiz 3 katlı binanın inşaatı şubat ayında bitecek. 6.5 milyon TL’ye mal olacak binada sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, çağın gerektirdiği teknolojik donanıma sahip eğitim atölyesi olacak. Merkezde SGK, İŞKUR, KOSGEB ile ortak toplantılar düzenleyecek, üyelerimize ihracat eğitimleri vereceğiz” açıklamasını yaptı.

“Büyük kayıp yaşanmasa da tedbir elden bırakılmamalı”

2020’yi büyük kayıp yaşamadan atlatan sektörde tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulunan Hasan Özkoparan, “Yılbaşının da gelişiyle Mayıs ayına kadar durgun geçecek zamanlardayız. Şu an sektör fuarlarının olup olmayacağı, ihracatın devam edip etmeyeceği, iç pazarın durumu konularında belirsizlikler söz konusu. Bu durumda meslektaşlarıma çağrım bu dönemi geleceğe hazırlık olarak değerlendirmeleri” ifadelerini kullandı.