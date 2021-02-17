İzmir Model Fabrika'da ilk sertifikalar dağıtıldı

İZMİR - İzmir Model Fabrika’nın Gaziemir’deki merkezinde gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Model Fabrika ile İzmir ekonomisi ve sanayisine önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Model Fabrika işletmelerimizin verimli üretime geçişinin sağlanması, yalın üretim felsefesinin kentimiz ve bölgemizde yaygınlaşması açısından son derece önemli bir işlevi yerine getirecek” dedi.



EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise Türkiye’de en çok şikayet edilen konuların başında karlılığın düşük olmasının geldiğini belirtti. Yorgancılar, “Bilgiyi pratiğe dönüştürerek fark yaratanların bir adım öne çıktığı günümüzde İzmir Model Fabrikamızın ‘öğren dönüş’ programıyla ilk sertifika törenini gerçekleştiriyoruz. Sertifikalarını alan, üye firmamız Mutlu Metal’in çalışanları, üretim süreçlerine etkinlik ve değer katacaklar” diye konuştu.