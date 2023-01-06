İzmir "TEKNOFEST"e hazırlanıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde hazırlanan, birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklenen TEKNOFEST, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen teknoloji tutkunlarını, Cumhuriyetin 100. yılında İzmir'de bir araya getirecek.

Festival, 2-5 Mart'ta İzmir'de, 16-19 Mart'ta Ankara'da, 30 Nisan-6 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek. Milli teknoloji üretme ve geliştirme noktasında öncü olan TEKNOFEST'e İzmir ve Ankara ilk defa ev sahipliği yapacak.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nde düzenlenecek TEKNOFEST için ekipler hem askeri havalimanı hem de civarındaki alanlarda katılımcılar ve izleyiciler için altyapı çalışmalarına başladı. Festivali ziyaret etmek isteyen teknoloji tutkunlarının Çiğli'deki alana rahat ulaşması amacıyla ek otobüs seferleri yapılacak.