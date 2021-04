İzmir, temiz enerjide yabancı yatırımların başkenti olacak

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - İzmir’in yenilenebilir ve temiz enerji ekipmanlarının üretiminde bölgesel bir kümelenme merkezi olmasını hedefl eyen Best For Energy projesi kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nda Avrupa Birliği hibe desteği almaya hak kazanan “Temiz Enerji Sektörü Tedarikçi Geliştirme Programı” tanıtım toplantısı online olarak düzenlendi. Proje ile sektöre ait sağlıklı veri, bilgi erişimi, paylaşımı sağlanırken, potansiyelin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, yenilenebilir enerji yatırımları konusunda İspanya, Çin ve Danimarka’dan 5 firmayla İzmir’de yatırım için temaslarda bulunduğunu açıkladı. Yavuz, ayrıca Türkiye’nin ilk deniz üstü (off shore) rüzgar enerji santralini İzmir’de kurmak için rüzgar ölçüm direklerinin belli noktalara yerleştirilmesi çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Çandarlı’da kurulacak ihtisas organize sanayi, endüstri bölgesi off shore’de İzmir’in önemli merkez olmasını sağlayacak” dedi.

Çandarlı’da özel endüstri bölgesi kurulması ile ilgili çalışmaların ilgili bakanlıklarca Ankara’da devam ettiğini belirten Yavuz, bölgenin faaliyete geçmesiyle İzmir’in yenilenebilir enerji konusunda mukayeseli üstünlük sağlayacağını kaydetti. Halen RES’lere makine ve ekipman üreten 4 fabrikanın İzmir’de faaliyet gösterdiği bilgisini paylaşan Yavuz, “Kente yabancı yatırımcıların ilgisi devam ediyor. İsim paylaşamıyoruz ama İspanya, Çin ve Danimarka’dan 5 firma ile Yatırım Destek Ofisimizin görüşmeleri sürüyor. İZKA olarak yatırım, promosyon, tanıtım çalışmalarımızda kentin yenilenebilir enerji eko sistemini özellikle vurguluyoruz. Çok ciddi ilgi var. Pandemi ile birlikte dünyada tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi konusunda da İzmir önemli bir merkez ve Dünyada da bu konuda öne geçmeye aday. Yakın bir zamanda çok daha fazla yatırımcı çekeceğiz. Çandarlı’da ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması bu yatırımların kentimize yönlenmesinde büyük adım olacaktır” diye konuştu.

Nitelikli iş gücü eksiği yaşanıyor



Toplantıda konuşan Ateş Wind Power Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Güldoğan, sektörün 5 bin kişiyi istihdam ettiğini belirterek, proje ile yeni yatırım ve istihdam imkanları oluşacağını söyledi. TPI Composites EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Gökhpan Serdar, temiz enerjinin bölgeye çok yakıştığını ifade ederken, LM Wind Power Fabrika Direktörü Emre Kahya ise Çin ve ABD’nin off shore talebine dikkat çekerek, üreticilerin taleplere yetişemediğini söyledi. Kahya, “Buradan kanatları ABD’ye Çin’e gönderecek sistemi kurmalıyız” dedi.

Firma olarak 500 olan kanat üretimlerini bin adede, 800 olan istihdamı ise bin 500’e çıkarmayı hedefl edikleri bilgisini veren Kahya, “Enerji Sektörü Tedarikçi Geliştirme Programı bu hedefl ere ulaşmamızı kolaylaştıracak. Ancak, yetişmiş işgücü konusunda sıkıntıyı çözecek yaklaşımları devreye almamız şart” dedi. Kontek İcra Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir de kanat kule ekipmanları üretiminin yanı sıra güneş enerji sistemleri ekipmanları üretimindeki fırsatlara dikkat çekti. Özdemir firma olarak güneş enerji sistemlerinde kullanılacak batarya teknoloji yatırımı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

İlk RES’ten sonra sırada ilk off shore var



İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, 1998’de Türkiye’nin ilk RES santralinin İzmir’de faaliyete geçtiğini hatırlatarak, “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile deniz üstü rüzgar enerji kapasitesi, rüzgar ölçümü ile ilgili bir çalışma içindeyiz. İzmir’de denizde belli noktalara rüzgar ölçüm direkleri kuracağız. Bu sayede toplanacak verilerle potansiyeli tespit edeceğiz. 1998’de Türkiye’nin ilk RES’inin kurulduğu İzmir, off shoreda da ilk olacak” dedi.